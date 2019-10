Selena Gomez brengt twee dagen op rij singles uit over breuk met Justin Bieber KD

24 oktober 2019

14u00 0 Muziek Selena Gomez (27) laat na lange tijd opnieuw muzikaal van zich horen. Zowel gisteren als vandaag bracht de zangeres een single uit. Beide liedjes gaan over haar relatiebreuk met Justin Bieber, althans dat vermoeden Amerikaanse media. De tekst lijkt alleszins in te spelen op haar liefdesleven. De zangeres bevestigt enkel dat de nummers “zeer persoonlijk” zijn.

Dinsdag bracht Selena het nummer ‘Lose You To Love Me’ uit, dat meteen door fans en critici geprezen werd. Collega-zangeres Taylor Swift, die een goede vriendin is van Selena, doopte het meteen “haar beste werk tot nog toe”. Amper een dag later bracht ze onaangekondigd een tweede nummer, ‘Look At Her Now’, uit. De zangeres noemt het een “speciaal geschenk” voor haar fans.“Jullie hebben het allemaal samen met mij meegemaakt en ik ben dankbaar dat jullie me hebben gestimuleerd om het beste uit mezelf te halen.” ‘Look At Her Now’ vertelt het verhaal van een jong koppel dat uit elkaar gaat en is daarmee een direct vervolg op ‘Lose You To Love Me’. "Ik voelde dat deze nummers direct achter elkaar uitgebracht moesten worden om het complete verhaal te kunnen vertellen van hoe je weer kunt opstaan, ongeacht welke uitdagingen het leven meebrengt. Sluit je af van negativiteit en leef je leven zoals jij dat wilt."

(lees verder onder de video)

De liedjes zouden volgens fans en Amerikaanse media over Justin Bieber gaan. Vooral het zinnetje “In twee maanden heb je ons vervangen” doet iedereen denken dat Selena naar hun breuk verwijst. Justin en Selena hadden van 2009 tot 2017 een knipperlichtrelatie. In maart 2018 gingen ze na een kortstondige hereniging definitief uit elkaar. Drie maanden daarna kondigde Bieber zijn verloving met Hailey aan, met wie hij in september 2018 trouwde. Vlak nadat Selena ‘Lose You To Love Me’ had gedropt, postte Hailey het nummer ‘I'll Kill You’ op haar Instagram Stories. Het lied van Summer Walker gaat over een bezitterige vrouw die elke vrouw die bij haar man in de buurt komt ervan langs geeft. Hailey ontkent echter dat ze hiermee naar Selena wilde uithalen. “Stop met die onzin. Dit is geen antwoord op iemand. Dat is pure onzin.”