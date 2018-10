Selah Sue zingt Assepoester in Disneyland Paris CD

01 oktober 2018

13u07 1 Muziek Afgelopen weekend zorgde Selah Sue voor een kippenvelmoment in Disneyland Paris. Tijdens Disney Loves Jazz bracht de Leuvense singer-songwriter haar eigen versie van 'So This Love', hét liefdesnummer uit de tekenfilm Assepoester.

Zaterdagavond weerklonk er heel wat swingende jazzmuziek uit de luidsprekers van Disneyland Paris. In het Walt Disney Studios Park vond de allereerste editie plaats van Disney Loves Jazz, een exclusief concert waarbij verschillende internationale artiesten de mooiste jazznummers uit de Disneyfilms weer tot leven brachten. Denk maar aan de legendarische liedjes uit ‘Jungle Book’, ‘De Aristokatten’ en zelfs ‘Toy Story’.

Tussen wereldberoemde artiesten als China Moses, Hugh Coltman en Ben l’Oncle Soul stond ook onze eigen Selah Sue op het podium van Disney Loves Jazz. De zangeres zong haar warme versie van de Assepoesterklassieker 'So This Is Love'. En zelf kan de zangeres, die in maart 2017 mama werd van Seth, heel veel gevoel in dat liedje leggen. "Ik heb een zoon en dat is echte liefde. Toen ik het liedje destijds inzong, dacht ik aan hem en alles ging vanzelf."

Wanneer Selah Sue zelf weer met eigen muzikaal werk op de proppen komt, is nog niet bekend. Al bestaat de kans wel dat ze heel binnenkort opnieuw de studio induikt nadat ze gisterenavond haar Europese tournee heeft afgesloten in Duitsland.