Selah Sue op het podium met Quincy Jones

11 juni 2019

15u11

Op 27 juni is Selah Sue gastvedette tijdens het optreden van muzieklegende Quincy Jones in Parijs. Naast de Leuvense krijgt Jones, die in zijn zeventigjarige carrière arrangeerde, componeerde en produceerde voor artiesten als Louis Armstrong, Ray Charles, Stevie Wonder en Michael Jackson, het gezelschap van Véronique Sanson, Ibrahim Malouf en Richard Bona. Tickets voor het bijzondere concert, met symfonisch orkest, zijn hier te verkrijgen.