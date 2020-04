Selah Sue na 5 jaar terug met nieuwe muziek: “Ik draag dit nummer op aan mijn vader, die in coma ligt vanwege corona” MVO

18 april 2020

Na een hiatus van 5 jaar is Selah Sue (30) terug om haar nieuwe Bedroom EP voor te stellen die digitaal op 15 mei verschijnt. De eerste single 'You' is alvast verschenen. Dit nummer is een ode aan haar onvoorwaardelijke liefde voor haar twee kinderen, Seth en Mingus. "Voor hen heb ik mijn carrière bewust even on hold gezet", klinkt het.

Het idee van dit intieme project ontstond zo’n 3 jaar geleden na de geboorte van haar eerste kind. “Toen voelde ik toch terug die kriebels...” Zoals de naam doet vermoeden werden de nummers geschreven in haar slaapkamer, een intieme plaats waar ze haar euforische gevoelens kon uitdrukken. “Ik schreef het nummer ‘You’ met mijn jongste zoon naast mij in zijn wiegje. Het gaat over hoe simpel en mooi het kan zijn om zo van iemand te houden”, schrijft ze op Instagram. “Vanwege de huidige situatie in de wereld is de betekenis van dat liedje nog eens kracht bijgezet. Want we hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. En liefde is het enige dat ons deze uitdaging zal helpen overwinnen.”

Jammer genoeg krijg Selah Sue van dichtbij te maken met het vreselijke virus. “Ik draag dit nummer ook op aan mijn vader”, schrijft ze. “Die op dit moment in het ziekenhuis in coma ligt en tegen het virus vecht. Hopelijk voelt hij onze liefde en onze kracht.”

De Bedroom EP duidt op een nieuwe stap in het leven van Selah Sue. Het is een nieuw hoofdstuk dat haar fans toelaat om dichterbij te komen, in afwachting tot de release van een derde album.