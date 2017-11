Selah Sue kruipt in de huid van Assepoester MVO

Voor de tweede editie van 'Jazz Loves Disney' vult Selah Sue de glazen schoenen van prinses Assepoester. Ze cover het bekende Disneyliedje 'This Is Love'. “Ik heb nu een zoontje, en dat is echte liefde," klinkt het. “Het is de eerste keer dat ik zo’n gevoel ervaar en toen ik het liedje zong, dacht ik aan mijn baby en alles ging vanzelf.”

YouTube Selah Sue covert 'This Is Love' uit Assepoester.