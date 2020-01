Sean Dhondt kiest resoluut voor popmuziek: “Dit voelt juist aan” SDE

25 januari 2020

08u26

Bron: HBvL 0 Muziek Het worden drukke tijden voor Sean Dhondt (35). Er is het nieuwe seizoen van ‘The Voice Kids’, en hij zal te zien zijn in ‘Liefde Voor Muziek’. In tussentijd werkt hij aan eigen nummers, en die zullen heel anders klinken dan we van hem gewend zijn, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

In het voorjaar van 2020 begint het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. Deelnemer Sean Dhondt wil tegen dan enkele eigen nummers klaar hebben, en kiest daarbij resoluut voor pop. “Het was Laura Tesoro die me vroeg waarom ik altijd voor rock koos. Schaamde ik me voor pop? Tja, ik ben nu eenmaal opgegroeid met metal en punkrock”, vertelt hij in Het Belang van Limburg. “Het was dus een grote stap om pure pop te maken, terwijl ik het wel graag hoor. Het kan me raken, ik word er nostalgisch of zelfs melancholisch van. Soms maakte ik met mijn bands Nailpin of Manoeuvres een nummer dat een klein beetje pop bevatte. Maar verder dan dat ging ik nooit.” Toch acht Sean nu de tijd rijp voor een muzikale koerswijziging: “Door het ouder worden ben ik er ook meer gaan berusten in wat mensen van me denken of van me verwachten. Of wat wel en niet cool is. Door het nu effectief te maken, besef ik dat ik me niet aan een krampachtige spreidstand waag. Dit voelt juist aan. Ik hoop dat de songs ook uitgesproken voor- en tegenstanders hebben. Ik wil geen middle of the road.”

‘The Voice Kids’ vanaf 7 februari om 20.40 uur op VTM

