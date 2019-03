Exclusief voor abonnees Sean Dhondt gaat solo én voor pop: "Ik verstop me niet langer achter een groepsnaam" Christophe D'Huysser

26 maart 2019

00u00 0 Muziek Sean Dhondt (35) gooit op muzikaal gebied het roer volledig om. Na de stevige rock en punk kiest hij voortaan voor popmuziek. En dat als solo-artiest. "Veel mensen weten niet dat ik muzikant ben en daar wil ik verandering in brengen."

We kennen Sean Dhondt vooral als Qmusic-dj en presentator van 'The Voice van Vlaanderen', maar daarnaast is hij ook al jaren bezig met muziek. Zo begon hij in 2001 als zingende drummer bij de punkband Nailpin, waar hij drie jaar later frontzanger werd. En in 2014 stichtte hij de rockband Manoeuvres. Daarmee bracht Sean verschillende singles uit, speelde hij twee shows in de AB en stond hij zelfs op het podium van Pukkelpop. Maar nu wil Sean een solocarrière uitbouwen. "Eigenlijk droom ik hier stiekem al jaren van, maar ik durfde die stap gewoon niet te zetten", zegt hij. "In een band spelen: dat gaf me een veilig en vertrouwd gevoel. Dat kén ik. Dát is m'n wereld sinds m'n 10de. Maar nu dacht ik: wat heb ik te verliezen? Daarom ben ik volop nummers aan het schrijven om binnen afzienbare tijd iets uit te brengen." Hij schakelt ook de hulp in van andere songwriters. "Ik heb altijd m'n eigen nummers geschreven en de laatste jaren ook vaak voor anderen, maar nooit andersom. Daar was ik te trots voor. Nu lijkt het net interessant."

Voor breed publiek

