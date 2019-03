Sean Dhondt brengt intieme versie van nummer 1 van Top 500 van de 90's: ‘Wannabe’ van de Spice Girls MVO

01 maart 2019

21u41 0 Muziek ‘Wannabe’ van de Spice Girls is de nummer 1 in de Top 500 van de 90's van Qmusic, de lijst met de 500 beste platen van 1990 tot 1999. Het nummer werd op een speciale manier gebracht door Qmusic-dj Sean Dhondt.

Hij zong een intieme versie van ‘Wannabe’, wat voor het nodige kippenvel zorgde. De Spice Girls kondigden vorig jaar aan dat ze in 2019 een reünie-tour doen, wat de Q-luisteraars én fans duidelijk aan het stemmen heeft gezet. ‘Rhythm Is A Dancer’ van Snap!, de nummer 1 van vorig jaar, staat dit jaar op de derde plaats en moet dus ook Nirvana laten voorgaan met ‘Smells Like Teen Spirit’. Nirvana haalde met het nummer in 2017 nog de eerste plaats.

Clouseau staat met maar liefst 11 nummers in de Top 500 van de 90's, waardoor Koen en Kris de meeste noteringen achter hun naam hebben staan. Ze worden gevolgd door Michael Jackson en de Spice Girls, die beiden met 7 nummers in de lijst staan. De broers Wauters zijn op nummer 9 met ‘Afscheid Van Een Vriend’ trouwens ook de hoogst genoteerde Belgen in de lijst. ‘Hard Times’ van The Scabs, met de onlangs overleden Willy Willy, werd voor het eerst in de lijst gestemd op nummer 393.