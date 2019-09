Schulden, anorexia en 'het slechtste lied ooit': het ware verhaal van The Cheeky Girls SDE

05 september 2019

20u35

Bron: The Guardian 0 Muziek In 2002 deden Monica en Gabriela Irimia, een Britse tweeling met Oekraïense roots, auditie voor ‘Popstars: The Rivals’. Ze zongen ‘The Cheeky Song’, dat door hun moeder Margit geschreven was. Hun deelname aan de talentenjacht eindigde in mineur, maar hun nummer werd wél een succes. In The Guardian vertelt Gabriela over hun muziekcarrière, die gekenmerkt werd door schulden, dat ene nummer en zelfs een heuse samenzwering.

“We moesten iéts zingen tijdens onze auditie voor ‘Popstars: The Rivals’, dus mijn moeder Margit schreef ‘The Cheeky Song’ in een half uur tijd", herinnert Gabriela zich. “Ze bedacht het lied, zong het voor ons en zei: ‘Doe dit gewoon!’ Ons hele leven lang waren we ‘cheeky’ - brutaal - geweest: eten uit de ijskast stelen, of onze kledij verwisselen zodat onze moeder ons niet meer uit elkaar kon houden. Het is een uniek nummer. De zin ‘Touch my bum, this is life’ gaat over jezelf zijn, en de dingen niet te serieus nemen, eender wat er in je leven gebeurt. Slechte dingen overkomen iedereen, dus je moet gewoon verdergaan met een glimlach op je gezicht.”

Gabriela en Monica deden dus auditie, maar dat liep niet zo goed af. “Jurylid Louis Walsh was echt gemeen tegen ons: hij vroeg of we wel echt meisjes waren! We waren slechts 19 jaar oud." Toch liet de tweeling het niet aan hun hart komen. “In Roemenië bestond er niets gelijkaardig, dus we hadden geen idee hoe belangrijk de show was. Ik wist niet eens dat het uitgezonden zou worden. Maar plots veranderden onze levens helemaal.”

Anorexia

De auditie zorgde ervoor dat ‘The Cheeky Song’ in één klap wereldberoemd werd. En de meisjes vlogen de wereld rond om het nummer te zitten. “Het succes nam echt onze levens over", vertelt Gabriela. “We hadden voor niets anders meer tijd en hadden geen vrienden. We waren eenzaam, ook al traden we elke avond op voor 100.000 mensen. We verloren de controle, dus begonnen we te obsederen over wat we aten en hoe we sportten. We kregen anorexia.”

Maar de miserie eindigde daar niet. Platenmaatschappij Telstar ging failliet, en moest ook de tweeling nog een behoorlijke som geld - volgens Gabriela meer dan 1 miljoen pond (zo'n 1.116.501 euro). “We moesten twee jaar lang werken om alleen maar de schulden terug te betalen waarmee ze ons achterlieten", klinkt het. “Zo was er een hotel in Londen waar we acht maanden hadden verbleven. Dat was niet betaald en dus kwamen ze bij ons verhaal halen: ze vroegen 50.000 pond (55.825 euro). Maar we bleven altijd glimlachen, want we zijn performers, artiesten.”

Impact

Het nummer mag dan meer dan 15 jaar oud zijn, toch krijgt Gabriela nog vaak commentaar van mensen die haar vertellen dat het lied en de bijhorende danspasjes deel hebben uitgemaakt van hun kindertijd. “Dat is echt een leuk gevoel, dat je een impact heb gehad op iemands leven. En ja, het is misschien verkozen tot het slechtste lied ooit, maar ik denk dat dat gewoon een manier is om te zeggen dat het het beste lied ooit is.”

Dat het lied nooit een eerste plaats in de hitparade heeft gehaald in Groot-Brittannië, wijt Gabriela aan een boycot. “Helaas was er een samenzwering gaande om te verhinderen dat we op nummer 1 zouden belanden. Ik zag het gebeuren in de platenwinkels toen we handtekeningen uitdeelden. In de week voor kerstmis, lag de cd drie dagen lang niet in de rekken! Er waren zoveel klachten! Mensen zeiden: ‘We willen dat het nummer 1 wordt, maar we kunnen het niet vinden!’ Volgens mij was er zoveel geld gemoeid met ‘Popstars: The Rivals’ dat wij niet beter konden worden dan de winnaar van de show.”

The Cheeky Girls treden trouwens nog steeds op.