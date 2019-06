Schaduw, ijsjes, Sabaton en Kiss scoren op snikhete slotdag Graspop sam

24 juni 2019

01u43 2 #AtTheFestivals Met feestelijk vuurwerk sloot Kiss de 24ste editie van de Graspop Metal Meeting af in Dessel, al was Sabaton voor veel bezoekers de échte headliner. De laatste dag van de Metal Meeting was bijzonder warm, waardoor de 50.000 festivalgangers massaal verfrissing opzochten.

“You wanted the best, you got the best: Kiss!” Meteen na deze klassieke aankondiging zetten de geschminkte Amerikaanse hardrockers Detroit Rock City in, gevolgd voor meezinger Shout it out Loud. De show is spectaculair, al is er niets nieuws onder de zon: de band daalt vanuit de nok van het podium neer, bassist Gene Simmons spuwt bloed, gitarist/zanger Paul Stanley vliegt aan een kabelbaan over het publiek tijdens Love Gun... Veel topnummers komen voorbij, al halen de pauzes de vaart uit het optreden.

Stanley is gelukkig beter bij stem dan tijdens zijn vorige passage op Graspop, en de band speelt uitstekend. Kiss laat overvloedig weten dat ze houden van het publiek, maar wat wil je, I Was Made For Loving You is dan ook hun grootste hit. Tijdens het ingetogen bisnummer Beth vraagt Eric Singer aan de piano het publiek om aanstekers en cameralichtjes boven te halen, met een prachtig resultaat. Tijdens Crazy Crazy Nights daarna jaagt de band een hoop grote witte ballonnen het publiek in, waarna meezinger Rock and Roll All Nite echt het einde inluidt met flink wat neerdwarrelende papiersnippers en een salvo vuurwerk.

Voor Kiss is Graspop een tussenstop en een van de 26 Europese concerten van hun afscheidstournee ‘End of the Road’. Die begon op 31 januari van dit jaar en eindigt op 3 december. Het is echter niet de eerste afscheidstournee van de band, en weinigen geloven dat de heren nu écht met pensioen gaan.

Oorlog

Kiss heeft alleszins een trouwe fanschare, en dat is ook te zien aan de vele geschminkte gezichten op de wei. Daarnaast zien we opvallend veel shirts van Sabaton, zowel bij jonge als oude fans. De Zweedse oorlogsmachine start beukend met Ghost Division op een podium vol zandzakjes, met als grote achtergrond een slagveld. Luide knallen roepen alle fans tot de orde, en zanger Joakim Brodén vertelt dat Graspop een van de beste festivals ter wereld is.

Zoals je van deze geschiedenisfans kan verwachten, weet Brodén nog exact hoe vaak Sabaton al op Graspop stond - het is de zevende keer - en hoe de Marquee tijdens hun eerste optreden volliep vanwege de regen. De gespeelde verbazing bij het enthousiasme van de fans kennen we stilaan wel, net als de vloedgolf van crowdsurfers die de Zweden opwekken. Een tip aan de dames: crowdsurfen met korte rokjes en een string is niet zo’n puik idee. Sabaton scoort met een twintigkoppig koor dat verkleed is als soldaten en publiekslievelingen als Carolus Rex, Swedish Pagans en natuurlijk het onvermijdelijke Primo Victoria.

Rock

Een van de verrassingen van de dag is Def Leppard, dat sterk start met Rocket, gevolgd door het onverwoestbare Animal. Gitarist Phil Collen mag op zijn 61ste nog zeker gezien worden in bloot bruin bovenlijf, en de Britse hardrockers hebben er duidelijk zin in. De koortjes klinken loepzuiver en de band benut meteen heel het podium, dat verder meestal kaal blijft zonder visuals of extra showelementen. Def Leppard laat de muziek spreken, en dat kunnen we erg appreciëren.

Zanger Joe Elliott groet voor de verandering eens eerst Dessel, en niet Belgium zoals veel (Amerikaanse) collega’s. De band, die de nodige hoogtes en laagtes heeft gekend, geeft zo een hele eerlijke en down-to-earth-indruk. Met Let’s Get Rocked zit een tweede bom vrij vroeg in set, het sein voor de zin om Collens lijf nog wat bruiner te branden.

Elliott moet trouwens wel wat op zijn stem duwen, maar zingt een stuk beter dan David Coverdale van Whitesnake. Die schudt zijn heupen nog als een jonge god, maar vocaal heeft hij wel heel veel hulp nodig van zijn uitstekende band.

Hitte

Veel festivalgangers hadden dan weer hulp nodig van het Rode Kruis, met temperaturen tot 28 graden. “Echte brokken hebben de hoge temperaturen niet gemaakt. Zowel het Rode Kruis als de organisatie was goed voorbereid”, zegt interventieleider Rob Bink. “Veel mensen zijn onwel geworden door de hitte. Dat begon al vrij vroeg op de dag. De klachten gingen over duizeligheid, hoofdpijn en braakneigingen”, zeggen twee artsen in de medische post van het Rode Kruis. “Doorgaans dienen we hen zout en water toe. Dat volstaat meestal om hen weer op de been te krijgen. Eén persoon hebben we aan een infuus moeten leggen.”

Rob Bink was als interventieleider van het Rode Kruis van de provincie Antwerpen drie dagen aan de slag op de festivalweide van Graspop. “Door de hitte waren er zondag meer slachtoffers dan op een gewone festivaldag. Ze kampten bijna allen met hydradatieproblemen. Vanuit het veiligheidsoverleg werd de hele dag gecommuniceerd. Op grote schermen hebben we de festivalgangers goed geïnformeerd: veel drinken, zonnecrème smeren en een hoofddeksel dragen. Dat heeft effect gehad. Aan de hulpposten van het Rode Kruis werd zonnecrème uitgedeeld. Overal op de weide was drinkbaar water binnen handbereik. We hielden ook een noodrantsoen aan water achter de hand. Dat hebben we niet nodig gehad. Het rampenplan is nooit in zicht gekomen.”

Het aantal interventies na drie dagen Graspop stond zondagavond op 2.800. “Dat gaat richting 3.000 tegen het einde van het festival”, zegt Bink. “Elf artsen zijn de hele periode in de weer geweest. Dat zijn zowel huisartsen als urgentiegeneesheren. Huisartsen bekommeren zich onder meer om aanvallen van migraine en blaasontstekingen. De urgentiegeneesheren zijn aanwezig voor levensbedreigende interventies.” Dertig festivalgangers werden afgevoerd naar de regionale ziekenhuizen van Geel en Mol. Niemand van de gewonden verkeerde in kritieke toestand.

(Later meer.)