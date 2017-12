Scala begint aan haar Chinese tournee: "Het belooft pittig te worden" KDL

11u47 0 RV Scala is momenteel op tournee door China Muziek Het dameskoor Scala is aan haar Chinese tournee begonnen. En die belooft best pittig te worden, laat Steven Kolacny weten.

Naast de vijf optredens die gepland staan in Peking, Shanghai, Kunming, Yuxi en Guangzhou, zullen de dames en Stijn en Steven Kolacny ook musea of tempels bezoeken. Om het extra pittig te maken, moeten ze tussendoor ook nog eens drie vluchten nemen om overal op tijd op het podium te staan. Ook Stijn maakt het zich extra moeilijk. "Stijn gaat het Chinese publiek telkens in het Mandarijn aanspreken. Benieuwd wat dat gaat geven", laat Steven Kolacny weten.

Culturele verbinding

Het is de allereerste keer dat de engelenstemmen van Scala naar het verre China trekken. "We waren al drie keer te gast in Japan, twee keer in Zuid-Korea en een keer in Singapore. Maar nu gaan we met Scala dus voor het eerst ook voet zetten op Chinese bodem, spannend", vertelde Steven eerder al. Het meisjeskoor uit Aarschot werd uitgenodigd door LongStream Culture & Arts Ltd, een internationaal artiestenbureau met hoofdkantoor in het Chinese Guangzhou, en een Europese vestiging in het Duitse Hannover. "LongStream dacht in het begin heel eventjes dat Scala een Duitse groep was. Niet dus", lacht Steven. Het internationale artiestenbureau heeft een belangrijke doelstelling voorop gesteld: een culturele verbinding maken tussen China en andere Europese plaatsen en daar moet Scala bij helpen. Ze plaatsen Scala daarom bewust onmiddellijk in grote, prestigieuze zalen, zoals de Beijing Concert Hall. Aan enkele foto's die de broers Kolancy ons al bezorgden, lijkt het erop dat ze het wel erg naar hun zin hebben in China. Op vrijdag 7 december zal het hele Scala-team terug op Belgische bodem landen.

