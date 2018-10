Sasha en Davy zingen over relatiebreuk Peter De Smedt

08 oktober 2018

13u41 0 Muziek Na de succesvolle, zeemzoete ballades en uptempo liefdesliedjes zingen Sasha & Davy in hun nieuwe single ‘Zonde van tijd’ voor het eerst over tijdverlies dat een mislukte relatie met zich meebrengt.

Davy Gilles: “Ik was zonder mijn vrouw Sasha in Frankrijk aan het genieten van wat rust en stilte, twee dingen die bevorderlijk werken om liedjes te schrijven. Ik weet niet hoe het kwam, maar plotseling dacht ik eraan om een liedje te schrijven dat niet van toepassing is op Sasha & Davy, maar dat perfect weergeeft hoe het voelt als je tijd investeert in een doodlopende relatie. Na afloop denk je: “Damn. Zonde van de tijd”, want tijd is het kostbaarste bezit in het leven. Het nummer is niet autobiografisch, maar wel herkenbaar. Mensen genoeg die het gevoel herkennen ‘tijd verloren te hebben in de liefde’, omdat er geen match was of omdat het finaal toch niet klikt."

"Toen ik Sasha de demo liet horen was ze enthousiast. Ik was best zenuwachtig, omdat dit het eerste Sasha & Davy liedje is dat bestaat uit een tegenstelling. Geen stroperige liefde, wel een stevige Nederlandstalige uptempo popsong. ‘Zonde van de tijd’ is de perfecte opwarmer voor ons nieuwe album dat volgend jaar verschijnt. Die cd zal veel stoerder, gedurfder klinken. We zitten volop in het creatieve proces, met één duidelijk verhaal: radiovriendelijkheid. Alle nummers op het album moeten gespeeld kunnen worden op de radio, dat is de maatstaf."