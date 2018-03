Sasha en Davy ook 'boeddhistisch' getrouwd: "Ons huwelijk is nu echt compleet" DBJ

14 maart 2018

15u02

Bron: Primo 0 Muziek Zeven jaar geleden trouwden Sasha (39) en Davy (42) al voor de wet in Westerlo, maar nu reisden ze naar Thailand om hun huwelijk ook boeddhistisch te bezegelen. Dat meldt het koppel in Primo.

Een kerkelijke dienst zat er voor het koppel niet in want Sasha werd niet gedoopt en deed ook geen communie. Ze werd van thuis uit namelijk helemaal niet religieus opgevoed. Door deze spirituele dienst vervolledigen de twee hun huwelijk. Davy noemt de spirituele Thaise dienst een bezegeling van huwelijk en ook Sasha is enthousiast. "Nu is ons huwelijk echt compleet", reageert Sasha in Primo.

De moeder van Saha is half Indonesisch dus voor haar zijn de Oosterse vertrouwder dan voor haar man Davy. Die dacht dat het boeddhisme net als het Christendom of de Islam een religie was, terwijl hij later leerde dat het meer een spirituele levensbeschouwing is. De trouwkostuums namen de twee mee uit België, maar alle andere attributen werden aangeschaft in plaatselijke winkeltjes.

Liefde op het eerste gezicht

De twee leerden elkaar kennen op de planken van de musical Romeo en Julia. Bij Davy sloeg de eerste ontmoeting in als een bliksem.”Bij mij was het liefde op het eerste gezicht”, herinnert Davy zich in het weekblad Story. “Vooral haar mooie uitstraling vond ik heel aantrekkelijk.” Sasha wilde zich niet meteen in een amoureus avontuur storten. “Davy had een bepaalde reputatie, waardoor ik hem niet meteen bij mij vond passen”, vertelt ze. “Maar ik moet zeggen: hij heeft toen serieus zijn best voor mij gedaan. Na een paar weken vond ik hem wél erg leuk.”

Dat ze nog steeds samen zijn, zegt veel over hun toewijding. “Met genoeg liefde, vertrouwen en communicatie kan je ver komen,” weet Sacha, “je moet het niet meteen opgeven. Tegenwoordig gaan te veel mensen uit elkaar en die gaan echt niet per se een beter leven vinden bij een ander. Binnen een relatie zit je nu eenmaal met twee verschillende persoonlijkheden en dat botst al eens. Dan moet je zien dat je daar weer uitkomt.” Davy gaat volledig akkoord: “Niets of niemand krijgt ons in elk geval nog uit elkaar. We staan sterker dan ooit in het leven. En een goed gesprek hee al meer dan eens onze relatie gered.”