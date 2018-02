Sasha & Davy: met vier jobs het hardst werkende koppel in showbizzland "Zonder ons moeke zouden we dit niet volhouden" Jolien Boeckx

09 februari 2018

05u00 114 Muziek Als er op dit moment een award uitgereikt zou worden voor hardst werkende koppel in showbizzland, is die ongetwijfeld voor Sasha & Davy. Hun agenda barst uit z’n voegen met De Romeo’s, Davy’s solo-optredens en die van Sasha als musicalactrice. Maar toch brengt het koppel een nieuwe plaat uit, ‘In The Jukebox’. “Het idee is in de auto ontstaan. Da’s bijna de enige vrije tijd die we nog samen hebben”, lachen ze.

Noem Sasha Rosen (39) en Davy Gilles (41) gerust de nieuwe Nicole en Hugo. Al veertien jaar zijn ze samen, waarvan deze zomer acht jaar getrouwd, en onafscheidelijk zowel op het podium als ernaast. “Privé en werk gescheiden houden, is niks voor ons. Wij genieten er net keihard van om samen in de studio nieuwe muziek te maken en op te treden, en dan samen te eten ’s avonds. Het enige dat we apart doen, is twee keer per week sporten”, lachen ze. “Zo’n carrière als Nicole en Hugo kunnen wij alleen maar ambiëren. Tonnen respect daarvoor.” Het enige verschil: deze twee hebben naast hun gezamenlijke carrière ook nog eigen projecten. Davy als Romeo en solo-artiest, Sasha als musicalactrice.

Druk, drukker, drukst

Oh ja, ze hebben samen ook nog twee kinderen op te voeden, dochtertje Noa (3) en zoontje Beau (6). En Davy heeft nog een zoon, Maxime (8) en dochter, Sam (15). “Vrije tijd samen hebben wij eigenlijk niet veel”, bekennen ze. “Maar we màken tijd. Als we niet moeten optreden en thuis aan het werk zijn, lassen we eens een koffiepauze van een kwartiertje in of gaan we samen lunchen. Ook voor de kinderen: we gaan ze zoveel mogelijk zelf van school halen om samen te eten, of we plannen op vrije momenten uitstapjes naar Plopsaland of de buitenspeeltuin in. Da’s héél belangrijk.”

Zonder moeke geen Sasha & Davy

Hoe zij dat hectische leven volhouden? “We hebben veel geluk dat mijn moeder in Westerlo is komen wonen, vlakbij ons. Als wij moeten optreden, vangt zij de kinderen op. Ze is er àltijd en daar zijn wij heel blij om, want zonder haar zou er geen Sasha & Davy zijn”, zegt Sasha. En dan is er nog een gedeelde agenda op de iPhone. “Daarin staan al onze gezamenlijke optredens, soloconcerten, shows met De Romeo’s, musicals, afspraken én wanneer Davy het gras moet afrijden”, lacht Sasha. “Een goede, strikte planning doet wonderen (knipoogt).”

120.000 kilometer vergaderen

Zelfs de gezamenlijke autoritten – per jaar doen ze zo’n 120.000 kilometer - en kookmomenten worden benut. “Dat zijn onze vergadermomenten voor Sasha & Davy, meer tijd hebben we niet”, zegt Davy. Hun nieuw album, ‘In The Jukebox’ is zo ontstaan. “Op zo’n momenten praat je over een nieuwe plaat, onze vijfde al. Ons huidige album ‘Leef en Lach' loopt nog steeds, maar we wilden naar Valentijn toe eens iets extra doen voor de fans”, vertelt Sasha. “Na de optredens van onze recente theatertour met liveband, waarin we o.a. bekende covers brachten uit de jaren ’60, waren de fans zo positief dat ze zelfs kwamen vragen of ze geen cd konden kopen met die liedjes op. Dat was de aanleiding”, aldus Davy. ‘In The Jukebox’ bevat heel wat van die gekende pop- en countryachtige sixties-nummers, waaronder Stand by me, My Girl, Suspicious Minds en We’ve Got Tonight. “Mijn favoriet”, lacht Sasha. “Zo’n prachtig nummer en kei bekend, maar wat vergeten…” “Dat is trouwens het enige échte duet. Van de andere nummers hebben we duetten geschreven, om er de nodige Sasha & Davy-saus over te gieten”, aldus Davy. Een ingrediënt van die saus is Davy’s gitaar. Al een half jaar volgt hij gitaarlessen. “Een jongensdroom die in vervulling gaat”, glundert hij. “Sinds drie maanden kan ik mezelf ook begeleiden op de gitaar en neem ik ze mee op podium.” Het begin van een reeks ‘In The Jukebox’? “Van 1, 2, 3, 4,… We kunnen oneindig doorgaan, ja. Als het moet tot aan onze dood (lacht). Al blijven we vooral nog eigen Nederlandstalige nummers maken, uiteraard!”

‘In The Jukebox’ is vanaf vandaag te koop. Het Laatste Nieuws mag tien exemplaren gratis weggeven. Wie als eerste zijn naam en adres mailt naar win@hln.be maakt kans. Succes!