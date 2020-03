Santana moet concert in Sportpaleis uitstellen door corona LOV

13u53 0 Muziek Het gevreesde coronavirus blijft voor problemen zorgen met evenementen. Zo werd nu ook aangekondigd dat het concert van Santana in het Sportpaleis uitgesteld zal worden.

Op 24 maart zou Santana in het Antwerps Sportpaleis staan met zijn ‘Miraculous’ wereldtournee. Dinsdagmiddag stuurde het management van de zanger een statement de wereld in, waar aangekondigd werd dat de hele tournee uitgesteld zal moeten worden. “Het is met grote teleurstelling dat we fans moeten laten weten dat de Europese tournee zal worden geannuleerd. Veel landen hebben beslist samenkomsten van meer dan 1.000 mensen te verbieden om de verspreiding van het coronavirus niet in de hand te werken”, leest de aankondiging.

Wie tickets heeft voor het concert, kan die gewoon behouden. De organisatie bekijkt samen met het management een nieuwe mogelijke datum. Tickethouders zullen op de hoogte worden gebracht zodra er nieuws is. Wie er niet kan bij zijn op de nieuwe datum, krijgt zijn geld terug.