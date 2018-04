Sandra Kim wenst Sennek veel succes voor het Eurovisiesongfestival DBJ

15 april 2018

09u46 0 Muziek Sandra Kim (45) en Sennek (27) ontmoetten elkaar voor het eerst in Eurovision in Concert, een preshow van het Eurovisiesongfestival in Amsterdam.

De koorts voor het Eurovisiesongfestival begint te stijgen. Iedereen die niet kon wachten op de aftrap van de 63ste editie van het liedjesfestival in Lissabon, kon zaterdag naar Amsterdam voor Eurovision in Concert. Daar konden alle artiesten, een kleine maand voor de eerste halve finale van 8 mei, al een keer laten zien wat ze in huis hebben.

Ook onze Belgische Sennek bracht er haar nummer 'A Matter of Time' en ze ontmoette daar Sandra Kim voor het eerst, die special guest was in Amsterdam. De winnares uit 1986 kwam Sennek alvast gelukwensen.

Naast onze Sennek treden nog 31 andere acts op die dit jaar deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Eurovision in concert deelde daarom onderstaande foto op sociale media van alle aanwezige artiesten. Het is dit jaar trouwens een bijzondere verjaardagseditie van Eurovision in concert: dit is de 10e keer dat deze preshow in Nederland plaatsvindt.

Sennek treedt op 8 mei in de eerste halve finale als vierde aan. De finale staat gepland voor 12 mei.