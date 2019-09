Samson & Gert vieren 30-jarig bestaan met exclusieve cd-box SDE

Binnenkort neemt Gert Verhulst afscheid van zijn rol als 'Gertje', maar de fans blijven niet met lege handen achter. Studio 100 lanceert namelijk een cd-box met 101 klassieke Samson & Gert-liedjes. Die zou vanaf oktober verkrijgbaar zijn.

‘Samsonrock’, ‘Samen op de moto’, ‘10 Miljoen’, ‘In de disco’ ... De hits van Samson & Gert zijn niet op een hand te tellen. Aangezien het duo haar dertigste verjaardag viert - die helaas gepaard gaat met het nakende afscheid van acteur Gert Verhulst - besloot Studio 100 om al die klassiekers op 5 cd’s te verzamelen. En dat zijn er maar liefst 101: toevallig (of niet) ook het huisnummer van Samson & Gert. Bij de box krijg je meteen ook een stel speelkaarten.

In april kondigde Gert Verhulst aan dat hij stopte als ‘Gertje’ van Samson. “Na 30 jaar heb ik beslist om te stoppen met Samson & Gert. Ik heb intens veel plezier beleefd aan dit grote avontuur”, aldus Verhulst. “We hebben met het hele team heel hard gewerkt en nog veel harder gelachen samen. Wanneer we optreden met Samson & Gert, voel ik de warmte en genegenheid van het publiek. Dat doet mij enorm veel deugd. Ik wil graag in schoonheid afscheid nemen en ben van plan om te genieten van elke seconde van onze jubileumshow, die van start gaat in de kerstvakantie.”

De cd-box is verkrijgbaar via bol.com.