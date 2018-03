Samenwerking tussen Kanye West en Drake in de maak TMA

17 maart 2018

21u15

Het lijkt erop dat Kanye West gaat samenwerken met Drake. Al een aantal dagen gonst het van de geruchten over een mogelijke samenwerking, maar TMZ denkt het nu zeker te weten. Volgens het Amerikaanse medium gaat het om meer dan alleen het opnemen van één nummer voor het nieuwe album van Kanye.



De twee rappers zijn in skigebied Jackson Hole, in de Amerikaanse staat Wyoming. Beiden verblijven in het luxueuze Amangani resort en hebben een grote crew aan mensen bij zich. Bovendien hebben ze niet enkel hun moon boots mee, maar zeulden ze ook heel wat opnameapparatuur mee om ter plaatse een opnamestudio uit te bouwen.

Wat de samenwerking precies op gaat leveren, laat TMZ in het midden. Wel weet het medium te melden dat ook namen als Travis Scott, NAS en Kid Cudi zich gemeld hebben in het skiresort.