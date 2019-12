Samen verdienden ze 8,5 miljard: de 10 best betaalde muzikanten van het decennium TDS

26 december 2019

10u07

Bron: Forbes 0 Muziek Dat wereldberoemde filmsterren er warmpjes inzitten, is algemeen geweten. En ook aan muziek valt nog heel wat verdienen, zo blijkt uit een nieuwe lijst van zakenblad Forbes. De 10 best betaalde muzikanten van het afgelopen decennium verdienden samen zo’n 8,5 miljard euro. Maar naar wie vloeiden de meeste miljoenen?

10. Lady Gaga: 651 miljoen euro

Ondanks enkele muzikale pauzes om verschillende film- en tv-projecten af te werken, deed Gaga’s muziekdrift en haar nog steeds enorm succesvolle albums haar belanden op de lijst.

9. Katy Perry: 690 miljoen euro

Het was zonder twijfel een fenomenaal decennium voor de ‘I Kissed a Girl’-zangeres. Ze ging op twee afzonderlijke tours en verkocht miljoenen platen.

8. Paul McCartney: 697 miljoen euro

Beatles, welke Beatles? Paul McCartney is de afgelopen 10 jaar steeds sterker geworden als solo-artiest en heeft intussen zelfs zijn eerste nummer één album sinds 1982 bereikt.

7. Jay-Z: 729 miljoen euro

Jay-Z was de eerste miljardair in de muziekindustrie die zijn fortuin verdiende via verschillende succesvolle zakelijke ondernemingen. Hij stampte verschillende bedrijven uit de grond en ook de vele tournees - onlangs met Beyoncé - hielpen hem aardig verder.

6. Elton John: 736 miljoen euro

Het harde werk van Elton John de afgelopen 10 jaar heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Het afgelopen decennium gaf ‘Rocketman’ heel wat uitverkochte stadionshows en had hij een succesvolle residentie in Las Vegas, welke zijn bankrekening in topconditie heeft gehouden.

5. Diddy: 788 miljoen euro

Hij liet zijn naam vaker veranderen dan eender wie op deze lijst, maar blijkbaar werkt dat wonderwel voor hem. Diddy’s inkomsten doen hem op de vijfde plaats belanden, al had ook zijn miljoenendeal met wodkafabrikant Diageo - Diddy is het gezicht van de druivenwodka - hier veel mee te maken.

4. U2: 879 miljoen euro

Op nummer vier staat de Ierse rockgroep U2, bestaande uit Bono, the Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr.. De bende had een verbluffend afgelopen decennium: de 360-tour van de band, die eindigde in 2011, bracht meer dan 1 miljard euro op.

3. Beyoncé: 892 miljoen euro

All hail queen B! Geen verrassing hier. Beyoncé staat op nummer drie op de lijst en heeft sinds haar vertrek bij Destiny’s Child bewezen dat ze een solo-artieste is om rekening mee te houden.

2. Taylor Swift: 1,1 miljard euro

Swift was aan het begin van het decennium niet eens oud genoeg om een ​​biertje te bestellen. Nu is ze een absolute wereldster en de best betaalde vrouwelijke muzikante van de afgelopen tien jaar.

1. Dr. Dre: 1,3 miljard euro

De producer bracht dit decennium slechts één album uit en tourde nauwelijks, maar staat toch op de eerste plaats op de lijst. Dat komt vooral door zijn deal met Apple, die zijn merk Beats voor zo’n 3,9 miljard euro.