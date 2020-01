Sam raadt zijn deel van de muzikale code in de Q-Escape Room SDE

15 januari 2020

10u30 2 Muziek Voor onbepaalde tijd met je collega’s opgesloten zitten in een ontsnappingskamer? Het klinkt op z'n zachtst gezegd als een uitdaging. Toch is het precies wat vijf dj’s van Qmusic deze week doen. Herbeleef hier de leukste momenten van Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee.

“Welkom in de Q-Escape Room. De deur blijft gesloten tot jullie samen met de luisteraars deze muzikale code kraken. De zoektocht begint nu. Veel succes!”. Met een druk op de knop en deze boodschap is het startschot van de Q-Escape Room gegeven. Het Joe-kersthuis op de Grote Markt in Antwerpen werd voor de gelegenheid omgebouwd tot ontsnappingskamer. Dj’s Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck (de ochtendploeg), moeten samen met Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe (het avondblok) voor onbepaalde tijd in die ‘escape room’ blijven. Ze zullen er eten, slapen en werken tot de muzikale code gekraakt is. Elke dag maken ze liveradio tussen 6 en 20 uur. “De voorbije dagen hebben veel luisteraars laten weten dat ze klaar zitten om ons vanaf vandaag te helpen bij het kraken van de muzikale code. Ze hebben er net als ons heel veel zin in. Alle hulp zal welkom zijn, want er is nu geen weg meer terug. We gaan ervoor om zo snel mogelijk te ontsnappen uit de Q-Escape Room”, vertelt Dorothee.

Elke dag krijgen de dj’s twee momenten waarop ze kunnen ontsnappen: om 8u10 en om 17u10. Wanneer de dj’s maandagochtend hun eerste gokken waagden, liep dat af op een sisser. Doorheen de dag bleven de luisteraars wel volop hun vermoedens doorgeven, en dat leidde zelfs tot discussie, want Maarten was ervan overtuigd dat het stukje uit de muzikale code van Sam het liedje ‘Shine A Light’ van Kenn Colt was. Ze gingen uiteindelijk een weddenschap aan om een bak Duvel als Maarten het bij het foute eind had. Bij hun tweede poging om 17u10 haalde Wim als eerste zijn slag thuis met ‘Dear Mr. President’ van Pink. En Maarten, die is Sam een bak Duvel schuldig.

Ook het eerste ontsnappingsmoment van dag 2 verliep niet van een leien dakje. Om het helemaal spannend te maken werd Inge dan ook nog eens ontvoerd. In haar plaats verscheen er een geheimzinnige kabouter, maar wat heeft die te betekenen? Jammer genoeg kon hij de Q-dj’s ook vandaag niet helpen om de code te kraken.

Dag 3 startte met goed nieuws voor dj Inge. Zij slaagde erin om haar deel van de muzikale code te kraken met het nummer ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike. Wim Oosterlinck kreeg ook een verrassend telefoontje. Niemand minder dan z’n dochter Roosje hing aan de lijn. “Ik heb je gemist papa”, vertelde ze ontroerd.

