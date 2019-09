Sam Gooris en schoonpapa Jean-Marie Pfaff treden samen op op Oktoberfeesten JOBG

10 september 2019

18u11 0 Muziek Hoog tijd voor Jean-Marie Pfaff (65) om zich een paar basketsloefkes aan te schaffen. Dit najaar deelt hij voor het eerst samen met zijn schoonzoon Sam Gooris (46) het podium, op de Wieze Oktoberfeesten. “Wij gaan een feestje bouwen!”, klinkt het enthousiast.

Dat Jean-Marie ging optreden op de Oktoberfeesten in Wieze wisten we al. De gewezen doelman heeft er zelfs speciaal een single voor opgenomen: ‘Rucki Zucki’. En nu zal dus ook zijn schoonzoon Sam Gooris tijdens dat evenement komen optreden. “Noteer 18 oktober in jullie agenda, want Gooriske komt dan optreden”, aldus de ‘Basketsloefkes’-zanger. “Samen met mijn schoonpa, de Jean-Marie, ga ik een feestje bouwen. En als ik hem mag geloven, zijn ze in Wieze een krak in stevige feestjes bouwen”, lacht hij.

Een duet zullen de twee niet brengen, want ze staan niet tegelijk op het podium. Jean-Marie brengt zijn ‘Rucki Zucki’ met de Nederlandse zanger en muzikant Johan Veugelers. “Maar het is wel de allereerste keer in mijn bijna 30-jarige carrière dat mijn schoonpa en ik op hetzelfde evenement staan en dan nog wel in de bakermat van hem, da’s speciaal", aldus Gooris. De Pfaffs worden niet voor niks één van de meest hechte families van Vlaanderen genoemd.

De Wieze Oktoberfeesten 2019 vinden plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober. Tickets & info: www.wiezeoktoberfeesten.be