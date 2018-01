Salvador Sobral herstelt goed en wil weer optreden op Songfestival TDS

19 januari 2018

22u38

Bron: BUZZE 1 Muziek Salvador Sobral herstelt goed van zijn harttransplantatie. De Portugese zanger, die vorig jaar het Eurovisiesongfestival won, denkt zelfs al weer aan optreden. Hij hoopt in mei van de partij te zijn bij de volgende editie van het songfestival in Lissabon.

"Gelukkig gaat het herstel goed. Ik hoop dat ik in mei kan optreden. Dat wordt duimen", zegt Salvador tegen de BBC. De 28-jarige Salvador is voorlopig uit de roulatie vanwege zijn harttransplantatie van begin december. Vanwege de ingrijpende operatie moet hij voorlopig revalideren. Details over zijn revalidatie laat hij niet los.

Salvador won het Eurovisiesongfestival vorig jaar in Oekraïne. Met het nummer Amar pelos dois haalde hij de meeste punten binnen. In september gaf de zanger aan dat hij zijn carrière op een laag pitje moest zetten vanwege hartproblemen. Sindsdien wachtte hij op een donorhart.