Salt-N-Pepa vond superhit ‘Push It’ oorspronkelijk maar niks MVO

27 november 2019

10u00

Bron: ANP 0 Muziek Hoewel de dames van Salt-N-Pepa meer dan een miljoen exemplaren verkochten van hun single ‘Push It’, die uitkwam in 1987, was de groep in eerste instantie weinig enthousiast over de superhit die ze er later mee scoorden. Dat vertelde Cheryl ‘Salt’ James (53) in een interview met The Daily Telegraph.

“We hebben letterlijk gelachen om de tekst toen we in de studio waren voor opnames. We dachten dat dat nooit iets kon worden, als we alleen maar ‘oeh baby baby’ moesten zingen, “ aldus Cheryl, die ook zei dat het nummer oorspronkelijk een B-kant was van de single Tramp. Maar ‘Push It’ werd wereldwijd een hit en werd later zelfs opgenomen in de Top 500 Greatest Songs Of All Time van het muziektijdschrift Rolling Stone.

“De woorden ‘push it’ kunnen overkomen als een seksueel iets,” zegt Cheryl. “Maar ik interpreteer het nummer juist als inspirerend. Als je een kind krijgt moet je ‘pushen’, als het even tegenzit in het leven moet je ‘pushen’, kortom: geef nooit op en ga door.”

Salt-N-Pepa bestaat tegenwoordig nog uit Cheryl en Sandra ‘Pepa’ Denton (52). De twee vormden jarenlang een band met DJ Spinderella, maar die zegt afgelopen januari uit de groep gezet te zijn.