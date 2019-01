Sabien Tiels is helemaal terug: “Ook toen het wat minder ging, ben ik erin blijven geloven” SS

23 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Muziek In de jaren 90 scoorde Sabien Tiels (42) hits als ‘Trein’ en ‘Moeder van mijn moeder’, maar daarna werd het stil rond de Limburgse zangeres. Tot nu, want ze heeft weer enkele hits te pakken in de Vlaamse hitlijsten. “Muziek is altijd een belangrijk deel in mijn leven gebleven”, vertelt ze in Story.

Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden dat Sabien Tiels met de single ‘Hou je morgen nog van mij’ tijdens Zomerhit van Radio 2 de prijs van het beste debuut wegkaapte. Die trofee heeft nog steeds een prominente plek in haar muziekkamer. “Als Sabine had ik voordien twee huppeldepup-­dancesingletjes opgenomen die ik als zestienjarige in 1993 zelfs in ‘Tien om te zien’ mocht voorstellen. Leuk voor even, maar ik wist toen al dat ik voor een carrière op langere termijn iets helemaal anders in gedachten had. Ik heb mezelf altijd eerder als een singer-songwriter gezien, die graag achter de piano liedjes maakt. Al schrijf ik de laatste jaren ook heel vaak en graag samen met anderen.”

Zoals die duettenplaat van twee jaar geleden: ‘Mannelijk schoon’, waarop je met mannelijke ­singer-songwriters zingt.

“Klopt, dat waren toffe duetten met o.a. Stef Bos, Guido Belcanto, Johan Verminnen en Marcel, de zoon van Boudewijn de Groot. Met hen heb ik nog steeds een goed contact, en met Marcel heb ik intussen nog een nieuw nummer geschreven, dat ook op mijn nieuwe plaat zal belanden. Ik vind ‘Mannelijk schoon’ zelf nog steeds een tof project, waar ik bijzonder trots op ben. Gelukkig kreeg het album de nodige aandacht.”

Da’s toch niet evident, in een ­branche waarin het vechten is voor je plaats in het voetlicht.

“Da’s waar, maar Radio 2 heeft me sinds mijn Zomerhit nooit laten vallen: elke nieuwe single die ik uitbracht, kreeg een kans van hen. Ze werden niet allemaal even vaak gedraaid, maar je brengt niet altijd op het goede moment het juiste nummer uit dat perfect past in een radioplaylist...”

Grote droom

Je recente hits ‘Jij kent me beter dan ik’ en ‘Eerst geloven en dan zien’ wil je dus niet echt een comeback noemen...

“Voor het grote publiek heb ik misschien een tijdlang wat minder in de kijker gestaan, maar muziek is altijd een belangrijk deel van mijn leven blijven uitmaken. Ik ben altijd blijven optreden en albums blijven maken. Ik geef ook al zeventien jaar zangles aan de muziekschool, nu dertien uur per week, en ben ­muziekpedagoge. Ik heb dus altijd van mijn muziek kunnen leven. “

Een droom, als muziek je grote passie is.

“Inderdaad! Ik zag mezelf onlangs nog terug op beelden van toen ik op mijn dertiende meedeed aan een liedjeswedstrijd in Italië... Dat mijn leven bijna dertig jaar later nog altijd om muziek zou draaien, daar kon ik toen alleen maar van dromen. “

Dat koppig volgen van je muzikale pad heeft je uiteindelijk geen windeieren gelegd.

“Ik ben altijd trouw gebleven aan wie ik ben. Ook toen het wat minder ging qua hits, ben ik erin blijven geloven. Kijk, het leven gaat voor niemand enkel over rozen. Soms moet je een teleurstelling verwerken, maar die ervaringen doen je als mens ook groeien. Ik moet toegeven dat ik een tijdlang het lesgeven, mijn theatervoorstellingen en mijn gezin op de eerste plek heb gezet. Maar de passie voor muziek is helemaal terug nu. Ik heb altijd goed beseft dat je je geluk niet mag laten afhangen van succes. Je bent méér dan je job alleen, hé. Ik ben daarnaast ook echtgenote en moeder.”

Drummen na school

Je zoon Pieterjan wordt al ­veertien.

“Daardoor kan ik nu ook weer meer focussen op mijn muziek. Gelukkig is hij een heel gemakkelijke tiener. Al zal hij soms ook weleens grommelen wanneer ik hem ’s morgens uit zijn bed zet. Mijn man Dirk en ik proberen ook echt met hem te communiceren en te luisteren wanneer hij met iets komt aandraven. We proberen hem ook uit te leggen waarom we soms iets verbieden. Kortom: we proberen hem waarden en respect mee te geven. Tot nu toe lukt ons dat aardig. Op het oudercontact op school krijgen we toch complimentjes. “

En is hij ook zo bezeten door muziek?

“Toch wel. Kan ook niet anders met een moeder die zingt en een vader die pianist is (lacht). Pieterjan is echt een heel goeie drummer. De kans bestaat dat hij volgend schooljaar naar de kunsthumaniora zal gaan. Net als ik destijds. Wanneer hij thuiskomt van school, kruipt hij eerst een halfuur achter dat drumstel. Hij heeft zelfs geen tijd om eerst een cola uit de koelkast te pakken (lacht).”

Pieterjan was al twee toen Dirk en jij trouwden.

“Op dat vlak hebben we een omgekeerd parcours afgelegd. Eerst was onze zoon er, daarna hebben we een huis gebouwd en pas dan zijn we getrouwd. Maar eigenlijk vind ik dat toffe huis waarin we wonen, het feit dat we elkaar heel graag zien en onze mooie zoon veel belangrijker dan dat boterbriefje. Uiteindelijk was de geboorte van Pieterjan de mooiste dag uit mijn leven. Ik ben dus zeker niet ontevreden met wat het leven voor mij in petto had tot nu toe, zowel professioneel als privé. Integendeel!”