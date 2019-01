Sabien Tiels is helemaal terug: “Ook toen het wat minder ging, ben ik erin blijven geloven” SS

23 januari 2019

06u00

Bron: Story 1 Muziek In de jaren 90 scoorde Sabien Tiels (42) hits als ‘Trein’ en ‘Moeder van mijn moeder’, maar daarna werd het stil rond de Limburgse zangeres. Tot nu, want ze heeft weer enkele hits te pakken in de Vlaamse hitlijsten. “Muziek is altijd een belangrijk deel in mijn leven gebleven”, vertelt ze in Story.

Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden dat Sabien Tiels met de single ‘Hou je morgen nog van mij’ tijdens Zomerhit van Radio 2 de prijs van het beste debuut wegkaapte. Die trofee heeft nog steeds een prominente plek in haar muziekkamer. “Als Sabine had ik voordien twee huppeldepup-­dancesingletjes opgenomen die ik als zestienjarige in 1993 zelfs in ‘Tien om te zien’ mocht voorstellen. Leuk voor even, maar ik wist toen al dat ik voor een carrière op langere termijn iets helemaal anders in gedachten had. Ik heb mezelf altijd eerder als een singer-songwriter gezien, die graag achter de piano liedjes maakt. Al schrijf ik de laatste jaren ook heel vaak en graag samen met anderen.”

Zoals die duettenplaat van twee jaar geleden: ‘Mannelijk schoon’, waarop je met mannelijke ­singer-songwriters zingt.

“Klopt, dat waren toffe duetten met o.a. Stef Bos, Guido Belcanto, Johan Verminnen en Marcel, de zoon van Boudewijn de Groot. Met hen heb ik nog steeds een goed contact, en met Marcel heb ik intussen nog een nieuw nummer geschreven, dat ook op mijn nieuwe plaat zal belanden. Ik vind ‘Mannelijk schoon’ zelf nog steeds een tof project, waar ik bijzonder trots op ben. Gelukkig kreeg het album de nodige aandacht.”

Da’s toch niet evident, in een ­branche waarin het vechten is voor je plaats in het voetlicht.

“Da’s waar, maar Radio 2 heeft me sinds mijn Zomerhit nooit laten vallen: elke nieuwe single die ik uitbracht, kreeg een kans van hen. Ze werden niet allemaal even vaak gedraaid, maar je brengt niet altijd op het goede moment het juiste nummer uit dat perfect past in een radioplaylist...”

