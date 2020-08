Ruzie tussen Cardi B en Cee Lo Green om sexy videoclip eindigt met excuses: “Het was een misverstand” SDE

16 augustus 2020

10u01

Bron: Metro UK 0 Muziek Toen Cardi B (27) en Megan Thee Stallion (25) begin augustus de videoclip voor hun nummer ‘WAP’ lanceerden, hadden ze vast niet verwacht dat het zó vaak over de tongen ging gaan. Niet alleen begonnen fans een Toen Cardi B (27) en Megan Thee Stallion (25) begin augustus de videoclip voor hun nummer ‘WAP’ lanceerden, hadden ze vast niet verwacht dat het zó vaak over de tongen ging gaan. Niet alleen begonnen fans een petitie om Kylie Jenner (23) uit de clip te weren, ook Carole Baskin (59) liet van zich horen. Maar de grootste heisa ontstond toen zanger Cee Lo Green (45) kritiek op de dames uitte. Daar heeft hij nu z'n excuses voor aangeboden.

De videoclip van ‘WAP’, een duet tussen Cardi B en Megan Thee Stallion is behoorlijk indrukwekkend. Tussen de tijgers en luipaarden, cameo’s van beroemdheden zoals Kylie Jenner en Rosalía, sexy pakjes en dito dansbewegingen: je kijkt je ogen uit.

Maar Cee Lo Green, bekend van de hit ‘Fuck you/Forget you’, was niet zo opgetogen met het resultaat. In een interview met het magazine Far Out haalde hij uit naar de vrouwelijke rappers van dit moment: Nicky Minaj, Cardi B en Megan Thee Stallion. Hij vertelde hoe veel van de hedendaagse muziek “heel ongelukkig en teleurstellend” is “op een persoonlijk en moreel niveau. Het is gewoon schaamteloos en pure barbaarsheid. Je hebt iemand als Nicki Minaj die je zou kunnen beschouwen als ‘Staatshoofd’, qua succes, visibiliteit, platform en invloed", zei hij. “Nicki zou op zoveel constructieve manier doeltreffend kunnen zijn, maar het voelt nu vooral wanhopig aan." Hij vervolgde: “Aandacht is een drug en er is veel concurrentie. Cardi B en Megan Thee Stallion maken allemaal gelijkaardige wulpse bewegingen om erbij te horen. Ik snap het wel: dat idee van de onafhankelijke vrouw die de controle heeft, de goddelijke vrouwelijkheid en seksuele expressie. Ik snap het allemaal, maar welke prijs betalen we ervoor?”

Excuses

De muzikant heeft nu z'n excuses aangeboden voor z'n opmerkingen. “Er lijkt een misverstand te zijn rond een quote uit een interview dat ik een paar dagen geleden heb gegeven", schrijft hij op Instagram. “Eerst en vooral ben ik een voorstander van artistieke vrijheid en meningsuiting, en ik ben ook een fan van Nicki, Cardi en Megan. Ik ken de meeste van hen persoonlijk en beschouw Cardi en Offset (haar partner, red.) als familie. Daarom zou ik hen nooit oneerbiedig behandelen, want het zijn krachtige, mooie en invloedrijke vrouwen ... en professionals. Ik verontschuldig me daarom erg bij elk van hen voor het ongemak dat veroorzaakt is doordat een fragment uit m’n interview als titel gebruikt werd en daardoor controverse en een storing veroorzaakte tussen mij en deze vrouwen én hun fans. Weet dat ik iedereen steun die deel uitmaakt van onze gemeenschap en onze cultuur. Dat heb ik altijd gedaan en zal ik altijd blijven doen. Heel veel liefde aan alle vrouwelijke artiesten.”

100.000 dollar aan coronatesten

Cardi B en Megan Thee Stallion hebben niet rechtstreeks op de opmerkingen van Cee Lo Green gereageerd, al lieten ze wel verstaan niet opgezet te zijn met de dubbele standaarden in de muziek. Waarom het wel oké is voor mannen om over seks te zingen, maar niet voor vrouwen, vroeg Megan zich bijvoorbeeld af.

Cardi B heeft wel andere dingen aan haar hoofd. Zij vertelde in een interview met i-D dat het niet eenvoudig is geweest om de videoclip in volle coronatijd te maken. “We hebben zeker 100.000 dollar (84.445 euro) uitgegeven aan coronatesten", zei ze. “Iedereen die betrokken was bij de opnames, moest getest worden." Cardi reageerde in het interview wel op de kritiek van ‘Tiger King’-ster Carole Baskin, die niet blij was met de luipaarden en tijgers die in de clip te zien zijn. “We hebben niet samen met hen gefilmd omwille van veiligheidsredenen en omwille van de pandemie", zei Cardi. “Die scenes zijn bij elkaar geplakt. Maar ik ga hier niet met Carole Baskin over in discussie. Dat is gewoon belachelijk. Meid, je hebt je eigen echtgenoot vermoord."

Ze besloot: “Ik ben echt heel verbaasd door de reacties, als ik eerlijk ben. Ik wist dat het een grote impact zou hebben, omwille van mij en Megan. Maar ik had geen idee dat het zó controversieel zou zijn."

Lees ook:

Rel in muziekland: petitie om Kylie Jenner te schrappen uit videoclip Cardi B

‘Tiger King’-ster Carole Baskin reageert op videoclip van Cardi B: “Schadelijk beeld van tijgers en luipaarden”