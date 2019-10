Ruben Block, Tim Van Aelst en Stijn Meuris achter de microfoon bij Radio Willy SDE

01 oktober 2019

07u19 1 Muziek Op 11 oktober gaat de digitale radiozender Willy van start. “Het digitale alternatief voor Stubru", zo omschreven we de zender al. Nu maakt Willy ook de eerste presentatoren bekend. En daar zitten enkele opvallende namen bij.

Onder meer Sofie Engelen en Iwein Segers, die hun radiosporen al verdienden op Studio Brussel, zullen vanaf 11 oktober het mooie weer maken op Willy. Maar de zender gooit ook enkele nieuwe namen in de strijd. Zo zullen ook Ruben Block, de frontman van Triggerfinger, Stijn Meuris (muzikant en theatermaker) en Cedric Maes, gitarist van The Sore Losers. En ook Tim Van Aelst, de baas van productiehuis Shelter (gekend van programma’s als ‘Safety First’ en ‘Wat Als?’) krijgt een eigen programma.

Ruben is alvast erg blij met de kans, zo vertelt hij. “Het begrip ‘carte blanche’ stond mij heel erg aan (lacht). Je kan muziek spelen die je zelf goed vindt en daarbuiten kan je een programma maken rond een bepaald thema”, klinkt het. “Dus toen ze mij vroegen of ik wou meewerken aan Willy, begon er meteen van alles te borrelen. Muziek hoort op verschillende manieren bij mijn leven: als luisteraar, uitvoerder en ook als schrijver. Het heeft verschillende gedaantes en het leek mij spannend om daar een radioprogramma over te maken.”

Tim Van Aelst zoekt dan weer inspiratie in de televisieprogramma’s die hij al maakte en de muziek erin. “Eigenlijk ken ik niets van radio maken, maar toen ik hoorde van Willy was ik meteen fan en kon ik niet anders dan hier mee mijn schouders onder te zetten", vertelt hij. “Bij de tv-programma’s die wij maken, is de muziek heel belangrijk en bepalend geweest. Op Willy ga ik daar dieper op inzoomen en de luisteraars meenemen in het verhaal achter de muziekkeuze.”

Zo ziet een vrijdag op Willy eruit

Eerst is er Sofie Engelen (7.00 - 10.00), gevolgd door Iwein Segers (10.00 - 13.00). Stijn Meuris (13.00 - 15.00) neemt de namiddag voor zijn rekening waarna Annelies Orye het van 15.00 tot 18.00 overneemt. Tussen 18.00 en 19.00 neemt Tim Van Aelst plaats achter de microfoon. Cedric Maes zet als eerste de vrijdagavonden bij Willy in (19.00 - 20.00) tot Ruben Block de micro overneemt in november. Onder de noemer ‘Free Willy’ sluit de zender op vrijdag af met een blok voor jong talent met onder andere live-sessies.

Willy is vanaf 11 oktober te beluisteren via de website willy.radio, DAB+, het nieuwe Radioplayer-platform en via smartspeakers.