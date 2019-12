Ronnie Wood is zeker: “The Rolling Stones zijn onverwoestbaar” SDE

26 december 2019

17u55

Bron: The Sun 0 Muziek Goed nieuws voor fans van The Rolling Stones: gitarist Ronnie Wood (72) is ervan overtuigd dat hij en zijn groepsleden “onverwoestbaar” zijn nadat ze allemaal serieuze gezondheidsproblemen hebben gehad. Dat zegt hij in The Sun.

“Na 50 jaar kettingroken hing mijn leven aan een zijden draadje”, vertelt Ronnie Wood aan The Sun. “Maar ik heb het overleefd. De dokters konden de tumor uit mijn linkerlong verwijderen en gelukkig heeft de kanker zich niet verder verspreid. En vergeet Charlie (Watts, de drummer, red.) niet. Die had enkele jaren geleden strottenhoofdkanker. En Keith (Richards, de gitarist, red.) bloedde zo hevig nadat hij uit een palmboom viel. Alles ging goed, het was een mirakel. De Stones zijn echt onverwoestbaar.” Frontman Mick Jagger ontsnapte trouwens ook niet aan gezondheidsproblemen, want eerder dit jaar werd hij aan het hart geopereerd.

Maar met Wood gaat het prima, zegt hij. “Mijn longen werken weer als een jonge man die nooit gerookt heeft. Vier jaar geleden ben ik eindelijk gestopt met roken. De jaren 70 waren veruit mijn wildste tijd.” Tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan. De rocker is gelukkig getrouwd met de 41-jarige theaterproducente Sally en samen hebben ze een driejarige tweeling: Alice Rose en Gracie Jane. Het gezinsleven bevalt Ronnie wel, zegt hij. “Ik leg ze in bed wanneer ik maar kan. Sally en ik, we hebben een goede relatie met deze kleine meisjes. Ze slapen van tien uur ‘s avonds tot ongeveer tien uur ‘s morgens.” En wanneer de kinderen slapen houdt hij zich met zijn nieuwe verslaving bezig - schilderen. “Ik ben nog steeds een nachtuil. Ik blijf nog steeds de hele nacht wakker. Altijd aan het creëren. Nooit aan het rusten. Ofwel schilder ik, ofwel speel ik. Altijd. Het is te laat om nog te veranderen.”