Ronan Keating en 10CC komen naar Night of the Proms in Antwerpen MVO

20 augustus 2019

09u40 1 Muziek Ook Ronan Keating en 10cc maken dit jaar hun opwachting op de 35e editie van Night of the Proms in het Sportpaleis. Zij voegen zich op 22 en 23 november bij de eerder aangekondigde artiesten Maxi Jazz (Faithless), Natalie Choquette, John Miles en zanger-presentator Bart Peeters.

Ronan Keating maakte, na zijn debuut als lid van de succesgroep Boyzone, vanaf 1999 solo furore met hits als ‘When You Say Nothing At All’, ‘Life Is A Rollercoaster’ en ‘If Tomorrow Never Comes’. De 42-jarige Ier zit ondertussen 26 jaar in het vak. Keating is momenteel terug aan het toeren met Boyzone naar aanleiding van hun 25e verjaardag. Die wordt gevierd met het nieuwe en laatste album ‘Thank You & Goodnight’ en een uitgebreide afscheidstournee. Na een Duitse tournee met Night of the Proms in 2016 en een Poolse in 2017 komt Ronan Keating nu ook met zijn grootste hits naar Antwerpen.

Het Britse 10cc is één van de meest invloedrijke bands uit de popgeschiedenis. Megahits als ‘Donna’, ‘The Wallstreet Shuffle’, ‘I’m Not In Love’ en ‘Dreadlock Holiday’ groeiden uit tot evergreens, mee door hun tongue-in-cheek teksten en catchy refreinen. Ze leverden frontman Graham Gouldman de status van één van ’s werelds beste songwriters op, wat hij in 2014 bekroond zag met zijn introductie in de Songwriter’s Hall of Fame in Amerika. Meer dan verdiend, als je weet dat ook ‘No Milk Today’ van Herman’s Hermits en ‘Bus Stop’ van The Hollies van zijn hand zijn.

35 jaar Night of the Proms

In het Antwerps Sportpaleis wordt in november 35 jaar Night of the Proms gevierd. Night of the Proms is een muziekfestival dat sinds 1985 jaarlijks georganiseerd wordt in België. Klassieke muziek wordt hierbij gecombineerd met hedendaagse muziek, onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Fine Fleur.

Info en tickets via www.notp.com /belgie en www.sportpaleis.be.