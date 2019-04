Roméo Elvis rekent af met drugsverleden: "Ik had nooit gedacht dat ik heroïne zou aanraken, maar ik heb het gewoon zonder vragen opgerookt" Jolien Boeckx

00u00 0 Muziek In zijn wilde jaren dealde hij coke en gebruikte hij heroïne. Maar nu die voorbij zijn, rekent Roméo Elvis op zijn eerste soloplaat 'Chocolat' af met zijn demonen. "Ik hoop dat de luisteraars, vooral degenen die coke snuiven, gechoqueerd zijn", zegt de broer van Angèle.

Het contrast tussen de debuutplaten van Roméo Elvis (26) en zijn zus Angèle (23) kan haast niet groter: zij toont zich op 'Brol' een frivole popprinses, hij is op 'Chocolat' een rauwe rapper met een donker drugsverleden. Maar ook een mix van beiden blijkt te werken: hun nummer 1-hit 'Tout Oublier' in Wallonië en Frankrijk is daar het bewijs van. Door Angèles succes wordt Roméo soms zelfs 'de broer van' genoemd, terwijl dat voor haar doorbraak compleet het tegenovergestelde was. "Toen zij nog aan de weg timmerde, zei ze voortdurend: 'Pas maar op, ik kom eraan!'", zegt Roméo. "Ze had gelijk: ik heb op dit moment niks meer in de pap te brokken. (lacht) Maar jaloezie? Nooit!"

Roméo werkt zich al sinds 2013 op naar de top van het Belgische hiphopwereldje. En niet alleen bij ons, ook in Frankrijk is hij populair. 'Chocolat' is dan wel zijn eerste soloplaat, het is wel zijn vijfde project in zes jaar tijd. De vorige platen 'Morale' en 'Morale II' maakte hij met Le Motel, zijn maatje en producer. "Ik ben een werkpaard", zegt Roméo. "Maar ik weet waar mijn grenzen liggen. Ik moet van het moment profiteren, want als de storm rond mijn naam straks gaat liggen, wil ik me niets te verwijten hebben."

Als straf op internaat

Vanaf de geboorte stroomt er al muzikaal bloed door de aderen van Roméo en Angèle, want de twee zijn de kinderen van actrice en radiopresentatrice Laurence Bibot en de Brusselse zanger-bassist Marka (Serge Van Laeken), van de groep Allez Allez. Zoonlief Van Laeken koos op zijn 19de echter voor een totaal andere muziekrichting dan de funk van papa. Roméo ging rappen in het Frans, en wel omdat hij voor 'het rechte pad' wilde kiezen. Dat besef kwam er op internaat, waar hij geplaatst werd wegens rebellerend gedrag. Gsm's en iPhones stelen van zijn klasgenoten, graffiti spuiten waar dat niet mocht, meedoen met vechtpartijen en die grote demon: drugs.

Geen chocolade

Op 'Chocolat' - één van zijn synoniemen voor wiet - gaat hij voor het eerst diep in op zijn verleden als dealer en gebruiker. "De verhalen die ik op deze plaat vertel: dat ben ik. Ik draag geen masker." Ondertussen heeft Roméo een degout ontwikkeld voor druggebruikers, voor cocaïneverslaafden in het bijzonder. "Dit is de eerste keer dat ik een album maak waarop achter elke zin een betekenis schuilt. De algemene boodschap? Fuck la drogue, c'est de la merde. Die problemen liggen achter me."

"Ik herinner me nog dat ik als 10-jarig ventje een film zag over een heroïneverslaafde. Ik was geschokt. Bah! Ik had altijd gedacht dat ik het spul nooit van m'n leven zou aanraken. Maar toen puntje bij paaltje kwam, heb ik het gewoon opgerookt zonder me vragen te stellen."

Theo Francken

Met zijn album wil Roméo de jeugd waarschuwen. "Laat de drugs je leven niet inpalmen. En ik hoop vooral dat de luisteraars, vooral degenen die coke snuiven, gechoqueerd raken. Misschien schudt het hen wél wakker.” Toch komen ook andere thema's aan bod op 'Chocolat', zo rapt Roméo daarnaast over zijn vriendin en model Lena Simonne, het Belgische koloniale verleden en... het migratiebeleid van Theo Francken.