Roméo Elvis haalt op nieuwe plaat uit naar Theo Francken, N-VA en verdoken racisme: "Zo eindig je met stemmen op een debiel"

12 april 2019

10u13 5 Muziek Vandaag lanceert de Brusselse rapper Roméo Elvis, ook wel bekend als de broer van Angèle, zijn eerste soloplaat ‘Chocolat’. En daarin neemt hij allerminst een blad voor de mond. Vooral het nummer ‘La Belgique Afrique’ valt op: Elvis neemt daarin het koloniale verleden van België en de N-VA op de korrel. Vooral voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken krijgt er zwaar van langs: hij maakt zelfs deel uit van het refrein.

Al van bij het begin van ‘La Belgique Afrique’ is het duidelijk dat het geen luchtig nummer wordt: de song start met een fragment van de verfoeilijke racistische zangstonde op Pukkelpop vorig jaar. “Handjes kappen, de Congo is van ons”, zongen enkele jongeren toen, terwijl ze een paar Franstalige meisjes lastig vielen. De toon is meteen gezet en Elvis gaat in dezelfde teneur verder. Hij hekelt het feit dat het niet-zo-koosjere koloniale verleden van België doodgezwegen wordt, onder meer in het onderwijs. “L’Europe c’est les colonies/Un grand-père trop gourmand/qui voulait plus tout le temps/qu’on oublie trop souvent de citer à l’école”, klinkt het: We hadden een té gulzige grootvader die steeds meer wilde, maar die we te vaak vergeten te citeren op school.

Hij haalt ook uit naar premier Charles Michel, die nog steeds geen officiële verontschuldigingen aanbood aan Congo voor de wandaden tijdens de koloniale periode. “C’est plus l’État belge qui m’fait honte car il nie autant l’excuse que je fais de ton cas/ Et quoi ? Qu’est-ce que ça coûte de dire pardon et merci?”: “Ik schaam me voor de Belgische staat. Wat kost het om ‘sorry’ en ‘bedankt’ te zeggen?”

“Francken is té populair”

Maar het is vooral voormalig staatssecretaris Theo Francken en zijn asielbeleid die ervan langs krijgen. “Et même si je suis vraiment fier d’être Belge/J’ai quand même honte de ce qu’on enseigne, Théo Francken, Théo Francken”, luidt het einde van het refrein: “Zelfs als ik fier ben op België, schaam ik me nog steeds voor wat ze ons leren, Theo Francken, Theo Francken.”

Ook in de strofes komt de politicus meermaals aan bod. Hij vindt Francken bijvoorbeeld té populair: “Aujourd’hui, 2019, Théo Francken est populaire, beaucoup trop populaire”. Ook de N-VA in het algemeen wordt bekritiseerd: “J’ai honte d’être Belge quand je vois des jeunes en donner des chants racistes pendant un festival (petit facho)/Quand je vois l’accueil réservé aux migrants, et quand je vois le discours mal caché de la N-VA.”: “Ik schaam me om Belg te zijn wanneer ik jongeren racistische gezangen hoor brengen tijdens een festival/ Wanneer ik het onthaal van migranten zie en het slecht verborgen discours van de N-VA.”

Volgens Elvis zou ons verleden in Congo als herinnering moeten dienen en moet ons migratiebeleid veranderen. “Les gens veulent clôturer (quoi ?)/ les gens pensent que l’immigration prendra fin alors que ça va encore durer (vous êtes fous ou quoi ?)/.../On est qui pour oser vouloir fermer la porte, ouais c’est la merde j’suis d’accord et alors/C’est comme ça qu’on finit par voter pour un con”: “Mensen willen sluiten/Mensen denken dat immigratie zal eindigen terwijl het zal blijven duren. Ben je gek of zo?/ Wie zijn wij om de deur te durven sluiten/ Okee, het is miserie, dus stem ik ermee in/zo eindig je met stemmen op een debiel”, aldus Elvis, doelend op Francken.

Nadenken voor stemmen

Het is overigens niet de eerste keer dat de Brusselaar uithaalt naar Francken. Vorig jaar postte hij op Facebook al eens een betoog tegen de staatssecretaris, nadat die een schamper bericht over lingerie voor mannen online zette en na kritiek weer verwijderde. “We mogen geen mensen opsluiten, geen debiele seksistische opmerkingen op Facebook zetten (en die achteraf verwijderen), mensen terugsturen naar noodsituaties en homofobe uitspraken doen”, klonk het toen bij de rapper. “Ik schaam me een beetje om Belg te zijn als ik vuil als jij in de regering zie, Theo.” Elvis riep zijn volgers ook op om goed na te denken vooraleer ze in mei gaan stemmen. “Neem de tijd om je te informeren en op een bewuste manier te stemmen in 2019. We mogen dit mooie land niet aan zulke mensen overlaten.”

Theo Francken was nog niet bereikbaar voor commentaar.