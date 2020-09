Rolling Stones eerste band met Britse nummer 1 in zes decennia RL

12 september 2020

Bron: ANP, AD.nl 2 Muziek The Rolling Stones is er als eerste band ter wereld in geslaagd om in zes verschillende decennia de Britse lijst met bestverkochte albums aan te voeren. Dat gebeurde deze week met een geremasterde heruitgave van het album Goats Head Soup uit 1973.

Dat maakte de Official Charts Company, die de Britse hitlijsten samenstelt, vrijdagavond bekend. Het gerestylde album bereikte ook in 1973 al de eerste plaats op de albumhitlijst. Het bevatte onder meer de superhit Angie.

De Britse band bestaat sinds 1962. The Stones, die nog steeds regelmatig touren ondanks dat zanger Mick Jagger, gitaristen Keith Richards en Ronnie Wood en drummer Charlie Watts, ver in de zeventig zijn, hebben met dertien verschillende albums de Britse hitlijsten aangevoerd.

Dat is hetzelfde aantal als Elvis Presley en Robbie Williams. Alleen The Beatles zijn er met 15 meer in geslaagd, aldus de Official Charts Company.

Woensdag openden The Stones - met een videoboodschap - hun eerste officiële winkel, in de Britse hoofdstad Londen.

