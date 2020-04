Rolling Stones brengen eerste nieuwe single sinds 2016 uit SDE

23 april 2020

20u17

Bron: ANP 0 Muziek Donderdagavond gaat de nieuwe single van The Rolling Stones genaamd ‘Living In A Ghost Town’ in première. De video van de nieuwe track is te zien via Youtube en te beluisteren via verschillende streamingdiensten. Het is de eerste single sinds ‘Hate to See You Go’ uit 2016.

De single is een voorbode van een nieuw album waar de groep momenteel aan werkt. "De Stones waren in de studio nieuw materiaal aan het opnemen voor de lockdown en er was een nummer waarvan we dachten dat het zou passen in de tijd waarin we nu leven. We hebben er in afzondering aan gewerkt. En hier is het. Het heet 'Living in Ghost Town'. Ik hoop dat jullie 'm leuk vinden," zegt zanger Mick Jagger.

Er is nog geen datum bekend voor de release van een nieuw album van de Britse groep.

Lees ook: Rolling Stones cancelen tournee vanwege corona