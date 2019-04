Roger Waters roept Madonna op haar optreden tijdens Songfestival in Israël te schrappen Redactie

18 april 2019

18u00 3 Muziek Roger Waters, oprichter van Pink Floyd, heeft in een open brief Madonna opgeroepen haar geplande optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv af te gelasten. Israël is gastland voor de liedjeswedstrijd nadat de Israëlische Netta vorig jaar won met het nummer ‘Toy’.

Madonna gaat twee nummers brengen. Zakenman Sylvan Adams hoest het miljoen dollar dat ze daarvoor vraagt op. “Sommige collega-muzikanten die recent in Israël hebben opgetreden, zeggen dat ze dit doen om bruggen te bouwen en het vredesproces te ondersteunen. Bullshit”, schrijft Waters in zijn open brief in de Britse krant The Guardian. “Optreden in Israël brengt veel geld op, maar het normaliseert de bezetting, de apartheid, de etnische zuivering, het opsluiten van kinderen, het afslachten van ongewapende manifestanten”, zo gaat Waters verder. Waters was ook één van de Britse culturele figuren die een open brief ondertekenden waarin ze de BBC vroeger er bij de organisatoren van het songfestival op aan te dringen de wedstrijd niet in Israël te laten plaatsgrijpen. “Eurovisie is dan wel licht amusement, het moet zich ook bezighouden met mensenrechten en we kunnen de systematische schending van de Palestijnse mensenrechten door Israël niet negeren”, stond in die brief.