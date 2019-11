Rode Neuzen Dag XL in Sportpaleis uitverkocht SDE

04 november 2019

20u15 2 Muziek Op vrijdag 29 november organiseert Qmusic in het Sportpaleis in Antwerpen Rode Neuzen Dag XL. Een avond vol optredens met nationale en internationale artiesten, maar wie er bij wil zijn, is eraan voor de moeite. Het concert is volledig uitverkocht.

Op 29 november komen onder meer Mabel, Duncan Laurence, K3 en Blackwave het beste van zichzelf geven in het Sportpaleis in Antwerpen. Koen Wauters en Jonas Van Geel praten de show aan elkaar. Tijdens het muzikale feest worden alle actievoerders van de Rode Neuzen Dag bedankt en wordt het ingezamelde totaalbedrag bekend gemaakt. Maar wie nog een ticket wil kopen, heeft pech. Q-dj Jolien Roets, die speciaal voor Rode Neuzen Dag het programma ‘Generation Stronger’ presenteert, maakte zonet bekend dat alle tickets de deur uit zijn.

Vanavond is ‘Generation Stronger’ trouwens voor het eerst te horen bij Qmusic. Met het programma wil Qmusic jongeren met mentale problemen een hart onder de riem steken. Vanavond presenteert Jolien Roets samen met Rode Neuzen Dag-ambassadeur Jens Dendoncker. De komende twee weken komen ook de andere Rode Neuzen Dag ambassadeurs Birigit van Mol, Sam De Bruyn, Koen Wauters en Jonas Van Geel Jolien nog vergezellen als co-hosts. Tijdens het programma zal er elke dag rond 20.10 ook een item geveild worden om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Het eerste object dat vanavond geveild wordt is een gesigneerde platina plaat van ‘Boven de Wolken’ van Niels Destadsbader. De veiling loopt telkens 24u. Alle infor is terug te vinden via qmusic.be.