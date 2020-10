Rockzender Willy viert éénjarig bestaan in exclusieve uitzending GV

09 oktober 2020

06u00 1 Muziek Rockzender Willy zond exact één jaar geleden haar eerste radioprogramma uit en dat mag niet onopgemerkt passeren. Daarom organiseert huis-dj Sofie Engelen een online verjaardagsfeestje: de ‘Willy Verjaardagsshow’. Zondag vanaf 13u. blikt ze drie uur lang samen met haar collega’s terug op de meest memorabele momenten van het vorige jaar.

Willy heeft er een stevig jaar opzitten. Niet alleen begon de zender helemaal van nul, ze was ook druk bezig met internationale namen strikken voor de ‘Free Willy’-sessies en een staalharde metalshow te organiseren. Live optredens van Belgische bands zoals K’s choice en Absynthe Minded kan Willy ook op haar palmares schrijven. Om dit allemaal te vieren zal Engelen zondag vergezeld worden door o.a. Wim Oosterlinck, Marcel Vanthilt en Stijn Meuris om samen te rocken op het eerste levensjaar van de zender.

Begin september 2020 bereikte Willy de kaap van 100.000 wekelijks streams. In vergelijking met januari is dat dubbel zo veel. Engelen is trots op wat de zender op een jaar tijd bereikt heeft: “We zijn letterlijk van nul gestart, maar wel met tonnen ambitie. Ondertussen hebben we een heel trouwe fanbase opgebouwd die nog elke dag groeit.”

‘Willy Verjaardagsshow’ is deze zondag om 13u te beluisteren via Willy.radio.