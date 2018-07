Rockband Rage Against the Machine woest op Brexit-voorman Nigel Farage: "Ga iemand anders lastigvallen" DBJ

11 juli 2018

16u30

Bron: Trouw 6 Muziek Nigel Farage, de man die ervoor zorgde dat de Brexit een feit werd, heeft zich de woede van de Amerikaanse rockband Rage Against the Machine op de hals gehaald. Hij gebruikt voor zijn podcast namelijk de naam Farage Against the Machine , met bijhorend logo en dat is niet naar de zin van de rockers.

De Amerikaanse groep trad met een statement naar buiten bij monde van hun advocaat. Daarin wordt voormalig Ukip-leider, europarlementariër en euroscepticus Nigel Farage onmiddellijk verzocht te stoppen met zijn podcast. De naam Farage Against the Machine, verwijst duidelijk naar de Amerikaanse rockgroep en ook het logo knipoogt naar de band.

In maart, niet lang nadat Nigel Farage terugtrad als voorman van brexit-partij Ukip, lanceerde de politicus zijn podcast. Die werd geproduceerd door de Britse conservatieve radiozender LBC. In zijn radioshow schopt Farage tegen het establishment, terwijl hij in de afleveringen onderwerpen bespreekt als de Brexit, een mogelijke Italexit en waarom Trump de Nobelprijs voor de vrede verdient.

Ga Trump lastigvallen Rage Agains the Machine

Het gedachtegoed van Farage druist in tegen alles waar Rage Against the Machine voor staat, vinden ze bij de groep. “Jouw retoriek tegen immigranten, je gebrek aan sociale compassie en nauwelijks verhuld racisme en xenofobie is het tegenovergestelde hetgeen wij uitdragen. Stop met het gebruiken van onze naam en logo, ga iemand anders lastigvallen. Trump, bijvoorbeeld.”

Farage heeft nog niet gereageerd. Mogelijk hoeft de clash niet voor de rechter te komen, wanneer Farage uit eigen beweging de stekker uit zijn podcast trekt.