Rock Werchter verliest headliner Pearl Jam: "Weinig kans dat festival doorgaat"

10 april 2020

16u26 13 Muziek Terwijl er in ons land nog volop gediscussieerd wordt of de festivalzomer wel kan doorgaan, nemen sommige groepen zélf een beslissing. Zo ook Pearl Jam. De groep zou normaal gezien deze zomer op Rock Werchter staan.

“In het licht van deze wereldwijde COVID-19-pandemie, zijn alle concerten van Pearl Jam’s Europese tournee uitgesteld naar juni/juli 2021", maakt de Amerikaanse rockband vandaag bekend. “We werken samen met onze partners om nieuwe data in te plannen. Van zodra we kunnen maken we het nieuwe tourschema bekend."

Dat betekent ook slecht nieuws voor België. Op donderdag 2 juli zou Pearl Jam optreden op Rock Werchter, maar dat feestje gaat dus niet door. “We begrijpen de beslissing van Pearl Jam om deze zomer niet te touren volledig", laat de organisatie van het festival weten. “We zijn wel blij om te horen dat ze van plan zijn om in 2021 naar Europa terug te keren." Wat dat betekent voor de rest van het festival is nog niet duidelijk, klinkt het. “Het ziet er niet goed uit, eerlijk gezegd. Er is weinig kans dat we begin juli in het Festivalpark zullen verzamelen.” Maar, klinkt het: “Het is aan de Nationale Veiligheidsraad om te beslissen over verdere maatregelen." Die zou woensdag samenkomen om onder meer een beslissing over de festivals te nemen. Het lijkt er wel sterk op de annulatie van de zomerfestivals hiermee is ingezet.

