Rock Werchter reageert op kritiek op advertentiecampagne: “Dit was niet ons beste idee” BDB

25 maart 2020

12u59

Rock Werchter heeft zich verontschuldigd voor de promocampagne op sociale media van de voorbije dagen. "Neem jullie verantwoordelijkheid en gelast het festival af", klonk het toen de filmpjes met de boodschap '100 days to Rock Werchter 2020. Let the countdown begin!' gelanceerd werden. "Dit was niet ons beste idee", geeft de organisatie nu toe.

Er werden grote ogen getrokken toen Rock Werchter de voorbije dagen uitpakte met een grote campagne op sociale media. De boodschap: ‘100 days to Rock Werchter 2020. Let the countdown begin’. Misplaatst volgens haar eigen bezoekers, die massaal negatief reageerden. Van “Cancel het gewoon in plaats van onnodige hoop te zaaien” en “1 april is pas over een week hoor” tot “Stop met die loze beloftes en neem jullie verantwoordelijkheid: gelast Rock Werchter af!” en “Alle evenementen worden afgelast. Welk geheim recept hebben jullie?”

De organisatie geeft nu toe dat de campagne weinig tactvol was. “We begrijpen jullie bezorgdheid”, klinkt het in een bericht. “Onze posts op sociale media waren niet meteen het beste idee. Op dit moment zijn alle samenkomsten in België, en dus ook evenementen, verboden tot 5 april. Het is niet duidelijk of en hoe lang deze maatregelen verlengd zullen worden. We volgen de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. De veiligheid van artiesten, fans en personeelsleden is onze topprioriteit. Op dit moment lopen de voorbereidingen volop en gaat alles door zoals gepland. We hebben wel onze advertentiecampagne gepauzeerd omdat dit nu inderdaad niet gepast is. Blijf thuis, was je handen en zorg goed voor jezelf en elkaar.”