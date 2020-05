Rock-n'-rollpionier Little ‘Tutti Frutti’ Richard (87) overleden TDS

09 mei 2020

16u16 390 Muziek Little Richard, in de jaren 50 een van de pioniers van de rock-n’-roll, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de zoon van de muzikant, Danny Penniman, zaterdag aan het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone laten weten. De oorzaak van zijn dood is nog onbekend.



Richard Wayne Penniman, zoals Little Richard eigenlijk heet, wordt gezien als één van de grondleggers van de rock-n’-roll-muziek. Hij maakte zijn bekendste nummers tussen 1956 en 1958. Onder meer ‘Tutti Frutti’, ‘Good Golly Miss Molly’, ‘Lucille’ en ‘Long Tall Sally’ zijn grote hits geworden. Na 1958 haalde hij nooit meer een top tien-notering in de hitlijsten.

De zanger tekende in 1951 zijn eerste contract bij een platenmaatschappij, maar brak pas echt door in 1955. Zijn grootste hits schreef hij toen hij zich verveelde tijdens zijn bijbaantje als afwasser. Little Richard had veel invloed op de generatie muzikanten die na hem kwam. The Beatles coverden vier nummers, waaronder “Long Tall Sally”. Elton John zei in de jaren 70 dat hij na het horen van Little Richard niets anders meer wilde zijn dan muzikant. Verder maakten onder meer The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello covers van zijn nummers.

Tijdens optredens ging Little Richard altijd uitbundig gekleed in shirts met glazen kraaltjes en droeg hij vaak een grote kuif en make-up. Hij noemde zichzelf later een “groot voorbeeld voor Prince”. “Ik droeg al paars voor jij dat deed, Prince”, zei hij in een interview in 1989. Hij bracht in totaal vijftien studioalbums uit, in 2005 zijn meest recente. In de jaren voor zijn dood bleef de zanger sporadisch optreden.