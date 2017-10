Rock 'n roll-legende Fats Domino overleden Redactie

De Amerikaanse rock-'n-roll-legende Fats Domino is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter aan TMZ.com gemeld. De pianist en zanger overleed in New Orleans, omringd door zijn vrienden en familie.

Fats Domino, geboren als Antoine Dominique Domino, was in de jaren vijftig en zestig ongekend populair, niet alleen in de Verenigde Staten. Zijn carrière was hij in 1949 begonnen. Een van zijn vroege albums heette 'The Fat Man', wat voor altijd zijn bijnaam zou blijven. In de jaren die volgden verkocht hij miljoenen platen. Hij had wereldwijde hits met onder meer de nummers 'Ain't That a Shame', 'Whole Lotta Loving' en zijn grootste succes: 'Blueberry Hill'.

Zijn zangsuccessen bezorgden hem ook filmrollen. Zo was hij onder meer te zien in 'Shake, Rattle & Rock!' en 'The Girl Can't Help It'.

Hij heeft meer dan 65 miljoen albums verkocht en kreeg in 1987 een Grammy voor zijn hele carrière. In 1986 belandde hij in de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame.