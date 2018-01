Robert Falcon in zee met Henri PFR en OT Jolien Boeckx

26 januari 2018

05u00 0

2018 moet hét jaar worden voor Robert Falcon. De 22-jarige dj en producer speelde de voorbije weken de ene club na de andere plat in China en mocht zopas een contract tekenen bij TousEnsemble Publishing.

TousEnsemble Publishing is de Belgische muziekuitgeverij opgericht door Regi Penxten, Cloud 9 Music en CNR Records, die artiesten als Lost Frequencies, Van Echelpoel en Niels Destadsbader vertegenwoordigt. “Een hele eer dat TousEnsemble Publishing met mij in zee wil gaan en dat ik aan hun indrukwekkend lijstje van artiesten mag toegevoegd worden”, reageert de Lierenaar. En Falcon heeft nog nieuws. Hij is volop bezig met het maken van nieuwe muziek, waaronder een nummer met collega-dj Henri PFR en een ander waarop OT (Olivia Trappeniers) de vocals zal verzorgen. OT is bekend als de MNM Rising Star 2017 en is ook de zangeres op Regi’s nieuwe hit ‘You Have A Heart’. Het nummer met de jongedame is in volle productie, de release zal in maart ergens zijn. “2017 was al een jaar om nooit meer te vergeten voor mij, met mijn sets op Tomorrowland in Boom en Unite With Tomorrowland in Dubai, en de samenwerkingen met o.a. Mark With a K en Yves V. En dit nieuwe jaar lijkt gewoon een verlengstuk te worden. Ik heb er ongelofelijk veel goesting in!” Klinkt veelbelovend.