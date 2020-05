Robbie Williams houdt Take That-reünie voor virtueel optreden Leon van Wijk

18 mei 2020

10u58

Bron: AD 2 Muziek Popster Robbie Williams (46) keert binnenkort voor één keer terug bij zijn oud-bandmaten van Take That. De heren geven, ieder vanuit huis, op 29 mei online een concert om geld op te halen voor goede doelen die zich inzetten voor bijvoorbeeld muziektherapie.

Een deel van de opbrengst gaat volgens The Sun ook naar een organisatie die bedrijven steunt die normaal gesproken crewleden voor concerten leveren, maar die vanwege de coronacrisis niets te doen hebben.

Robbie kijkt ernaar uit om weer met zijn oude vrienden te zingen. “Het is altijd een genot”, zegt hij tegen de Britse site. “Als we niet naar het stadion kunnen komen, brengen we het stadion naar ons toe.” Het concert zal onder meer te zien zijn op het YouTube-kanaal van vergelijkingssite Compare the Market, de organisator van het evenement.

Williams maakte tussen 1990 en 1995 en daarna in 2010 en 2011 deel uit van de populaire Britse boyband, bekend van hits als ‘Back for good’. Robbie gaat sindsdien weer als soloartiest door het leven, Take That sinds het vertrek van Jason Orange in 2014 als trio. Het komt zelden voor dat Williams nog het podium deelt met Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald, zoals bijvoorbeeld in 2018 gebeurde bij de finale van de Britse editie van talentenshow X Factor.

Duetten in isolatie

Het is overigens zeker niet de eerste keer dat Robbie en Gary van zich laten horen tijdens de coronacrisis. Barlow deelde de afgelopen weken dagelijks filmpjes waarin hij in duet ging met bekende collega’s. Robbie zond vaak live uit op Instagram en zong dan allerlei nummers van zichzelf en anderen. Onlangs was Robbie nog te zien in een video van Gary Barlow, toen ze samen hun nummer Shame uit 2010 vertolkten.

Hoewel Williams druk bezig is met nieuw solowerk en Take That een pauze heeft, hebben beide partijen meermaals gezegd dat er ooit een reünie komt. Die laat mogelijk nog wel even op zich wachten, want Robbie meldde onlangs dat zijn plannen voor de komende vijf jaar zonder Take That zijn.

