Rob de Nijs viert volgende verjaardag in vernieuwde Elisabethzaal MVO

13u07 0 RV / William Rutten Rob de Nijs Muziek Afgelopen weekend gaf Rob de Nijs voor zijn 75ste verjaardag een concert in de Lotto Arena. En fans kunnen het alvast in hun agenda noteren: op zaterdag 22 december 2018 geeft Rob rendez-vous in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal.

“Eindelijk mogen we met mijn bandje terugkeren naar de vernieuwde concertzaal, ik vind het nu al geweldig dat ik daar opnieuw m’n verjaardag ga vieren”, aldus Rob, die op tweede kerstdag werd geboren.

Wie het jubileumconcert Rob de Nijs 75 Jaar heeft gemist, kan op 14 april nog in de Capitole in Gent terecht. Tickets voor beide concerten kan u reserveren op www.teleticketservice.com of telefonisch op 070/345.345 (max. € 0,30/min).