Rob de Nijs (75) aan de beterhand na pijnlijke val: "Zin om er weer te staan"

15 november 2018

07u10

Bron: Het Nieuwsblad 0 Muziek Rob de Nijs (75) is aan de beterhand. De Nederlandse zanger kwam een maand geleden lelijk ten val na zijn optreden in het Vlaams-Brabantse Alsemberg. Het verdict: een gebroken vinger, een breuk in de kop van het kuitbeen en een gebroken enkel. De Nijs kon een tijdlang niet optreden, maar maakt nu zijn terugkeer op de planken.

Na zijn val werd snel duidelijk dat de Nijs een tijdje buiten strijd zou zijn, sommigen vreesden zelfs voor het einde van zijn carrière. De zanger had een brace en moest rust houden. Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want het gaat ondertussen weer beter met de zanger. “Hij heeft nog een beetje last: zijn linkerhand zit goed ingetapet, en op z’n enkel kan hij nog niet lang staan”, zegt zijn management aan Het Nieuwsblad. “Maar Robs herstel verloopt voorspoedig.”

Binnenkort staat hij zelfs weer op de bühne. Op 22 december viert de ‘Malle Babbe’-zanger met zijn Belgische fans zijn 76ste verjaardag in de Antwerpse Elisabethzaal. “Een van de mooiste concertzalen van Vlaanderen”, aldus de Nijs. “De concerten die ik er al speelde, waren keer op keer uitverkocht. Ik heb heel veel zin om er weer te staan.”

