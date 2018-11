Rita Ora gaf haar muziekcarrière bijna op na mindere periode MVO

26 november 2018

11u23

Bron: Metro 0 Muziek Rita Ora (27) bracht zopas haar nieuwe album ‘Phoenix’ uit, maar dat was tegen haar eigen verwachtingen in.

“Ik heb jarenlang gedacht: dit was het dan, ik ga nooit meer een nieuw album kunnen uitbrengen. Dat maakte me erg bang”, vertelde ze op de releaseparty in Londen. “Ik vroeg me af of ik het gewoon op moest geven, maar dan herinnerde ik me: ik kán niets anders.”

“Ik voelde me erg slecht in die periode, ik was er bijna zeker van dat het gedaan was met mijn zangcarrière.” Gelukkig voor Rita draaide het anders uit.

Toch kwam ze recent nog in opspraak. Tijdens de Thanksgiving Parade in New York viel ze uit de toon omdat ze zo slecht kon playbacken.