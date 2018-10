Rihanna weigert optreden Super Bowl LVA

19 oktober 2018

Rihanna heeft het aanbod om op te treden tijdens de pauze van de Super Bowl 2019 afgewezen. De superster nam deze beslissing door haar steun te betuigen aan Colin Kapernick, de American Football-speler die afgelopen jaar onder vuur kwam te liggen omdat hij knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Dit meldt Us Weekly.

Kapernick kreeg veel kritiek op zijn actie en werd ervan beticht geen vaderlandsliefde te hebben. De reden dat de atleet knielde was om raciale ongelijkheid aan de kaak te stellen en de acties van de politie, die in zijn ogen vaak veel te heftig waren ten opzichte van donkere Amerikanen. Het leverde hem een schorsing op, waardoor de voormalige quarterback van de San Francisco 49ers al ruim een jaar geen wedstrijd meer gespeeld heeft.

"Rihanna staat volledig achter het standpunt van Colin en wil dan ook niet optreden bij de Super Bowl, ook al wil de organisatie haar dolgraag hebben. Ze is het gewoon niet eens met de hele situatie die is ontstaan rondom hem en andere atleten, die net als Kapernick knielden ten tijde van het volkslied. Haar mening druist in tegen die van de NFL," aldus een bron.

Nadat de zangeres bedankte voor het prestigieuze optreden, hapte de band Maroon 5 maar al te graag toe. Zij verzorgen nu de show tijdens de pauze van 's werelds best bekeken sportwedstrijd op 3 februari 2019.