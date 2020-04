Reünie One Direction lijkt onwaarschijnlijk: “Het is gewoon niet haalbaar op dit moment” SDE

15 april 2020

08u31

Bron: The Sun 0 Muziek Al dagenlang doen er geruchten de ronde dat One Direction opnieuw bij elkaar zou komen, vanwege het tienjarig bestaan van de groep. Vooral zanger Liam Payne (26) wakkerde de verwachtingen flink aan. Maar wie hoopte op nieuwe muziek van de boyband, komt naar alle waarschijnlijkheid bedrogen uit.

In 2016 ging One Direction - Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan en Liam Payne - voorlopig uit elkaar, zodat alle groepsleden zich op een solocarrière konden focussen. Een jaar eerder had Zayn Malik de groep al verlaten. Maar nu het tienjarig jubileum van de boyband nadert, lijkt een toenadering dichter dan ooit. De jongens volgen elkaar weer op sociale media, en Liam Payne liet weten dat er effectief gepraat werd over de verjaardag.

Nieuwe muziek zit er echter niet in, klinkt het bij verschillende muziekkenners. “Ze hebben opnieuw contact, maar de gesprekken gaan enkel over iets kleins om de verjaardag te vieren. Ze zijn allemaal met hun eigen muziek bezig, dus een reünie slaat nu nergens op. Harry, Niall en Louis hebben allemaal een uitgestelde tournee die ze vroeg of laat gaan moeten afmaken.”

“Een reünie met alle vijf bandleden is een geweldig idee, maar in de praktijk duurt het erg lang om zoiets te regelen. Het lijkt gewoon niet haalbaar op dit moment.” En ook de wereldwijde pandemie gooit roet in het eten: “Vanwege de voortdurende dreiging van het coronavirus is het onwaarschijnlijk dat ze samen het jubileum zullen vieren.” Wat er dan wel mogelijk is? Volgens de bronnen mogen we ons naar alle waarschijnlijkheid verwachten aan een filmpje, bijvoorbeeld een montage van de beste momenten van One Direction.

