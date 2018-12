Resultaten ‘De Tijdloze’ van Studio Brussel nu al gelekt MVO

31 december 2018

06u31

Bron: Nieuwsblad 0 Muziek Enkele grote fans van ‘De Tijdloze’ op Studio Brussel weten nu al wie straks als winnaar uit de bus zal komen. Dat komt door een publicatiefoutje van de VRT, die de lijst eind vorige week al even online zette.

Normaal gezien mogen we straks om 20u00 pas horen wie er op de eerste plek komt te staan, maar ondertussen is de top al in omloop.

“Bij het klaarzetten van de resultaten is er iets fout gelopen en is de lijst van 2018 een klein uurtje zichtbaar geweest op de site”, verklaar VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in Het Nieuwsblad. “Een handvol diehard-fans van De Tijdloze hebben dat gezien. Maar we merken dat die fans elkaar op het hart drukken om de lijst niet verder te verspreiden, zodat ze de pret niet bederven.”

Wie er uiteindelijk zal winnen, geven we dus nog niet prijs. Vorig jaar stond Pearl Jam op nummer 1, met het nummer ‘Black’. Gorki bemachtigde de 2de plaats met ‘Mia’, en Nirvana landde op 3 met ‘Smells Like Teen Spirit’.