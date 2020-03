Remix van Billie Eilish gaat viraal met muziek in 8D: “Alsof het dwars door je brein vliegt” Redactie

30 maart 2020

12u33

Bron: AD 0 Muziek Een remix van het nummer ‘Ilomilo’ van zangeres Billie Eilish gaat momenteel viraal op sociale media. Niet met de ‘normale’ versie, maar een uitvoering in 8D. Op Twitter zijn mensen enthousiast over de techniek. “Ben ik de enige die tijdens het luisteren om zich heen kijkt omdat ik denk dat ze naast me staat?”, klinkt het.

Als je de muziek luistert met een koptelefoon op, lijkt alsof je de muziek hoort in een concertzaal. Helemaal nieuw is de techniek niet. Muziek in 8D, of eigenlijk binauraal geluid, bestaat al veel langer. Maar het grote publiek maakt dankzij een remix van Billie Eilish kennis met de techniek. Het nummer gaat als een lopend vuurtje rond op sociale media.

Deze remix van Billie komt niet van de zangeres zelf. Het muziekstuk is vermoedelijk afkomstig van een YouTuber die het uploadde in 2019. Het is niet duidelijk waarom het nu weer viraal gaat, al zou de social distancing tijdens de corona-crisis een aandeel spelen, meldt een aantal Twitteraars: er is behoefte aan een feestje.

Koptelefoon

Het is echt van belang dat je de muziek luistert met oordopjes of een koptelefoon, anders werkt het effect niet. Als je het nummer luistert, lijkt het alsof de muziek overal vandaan komt. Je hoort de muziek als het ware om je hoofd heen draaien.

Op sociale media zijn mensen erg enthousiast over deze ‘nieuwe' vondst. “Alsof het van links, rechts, om je heen waait en dwars door je brein vliegt”, schrijft iemand. Een andere Twitteraar vraagt zich af of ze de enige is die om zich heen kijkt tijdens het luisteren omdat het lijkt alsof Eilish naast haar staat te zingen.

Er zijn ontzettend veel nummers in ‘8D’ beschikbaar. Het gaat vrijwel bij alle nummers om originele tracks die met software is omgezet naar de 8D-variant. Hoe de techniek achter de 8D-muziek werkt wordt in deze Youtube-video uitgebreid gedemonstreerd.

Beluister hier het nummer, mét oordopjes in:

Voor ieder die wat ruimtelijkheid zoekt in quarantainetijd: Billie Eilish - Ilomilo in 8D, supervet met een goede koptelefoon! https://t.co/vaKxGl19gH Pieter Diks(@ pd_ontwerp) link

Vet bizar! Luisteren! Iedereen die ook maar een klein beetje om muziek geeft...

8D muziek (moet met koptelefoon!)

Alsof het van links, rechts, om je heen waait en dwars door je brein vliegt. Billie Eilish 😍 met Ilomilo https://t.co/hCkB4VZqM5

Thanks @SeegersMartijn Boris de Groot(@ Brieske) link

Ben ik de enige die tijdens Billie Eilish in 8D om zich heen kijkt omdat ik denk dat daar naast me muziek staat te maken? Wauw wat bijzonder! 🖤 #8d Anne Schlaepfer(@ anneschlaepfer) link

Steek uw oortjes in en ga naar youtube, geef 8D Billie Eilish in 🎶 thank me later x Lorre(@ LaurenceSnoeck) link